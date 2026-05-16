坎城影展╱法片「平行故事」集結巨星 伊莎貝雨蓓炒熱紅毯

法國影后伊莎貝雨蓓登上坎城紅毯。(路透)

法國大片「平行故事」（Parallel Tales）在第79屆坎城影展 舉行世界首映，主演伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert）、文森卡索（Vincent Cassel）與主創團隊一起登上紅毯。在此前2天氛圍和氣候都比往年還冷，買家、賣家、觀眾都少，就連大明星也少，當天終於首度被炒熱氣氛。

法國電影「平行故事」是本屆坎城影展的主競賽片，集合法國一線大明星演出，包括伊莎貝雨蓓、文森卡索，該片也是近2天評價最好的作品。電影講述伊莎貝雨蓓飾演的知名女作家西爾維為了尋找創作靈感，從街對面的鄰居身上汲取創意，並僱傭了神秘的亞當擔任助手，但亞當很快就徹底顛覆了她的生活。

坎城影展日前也在海灘舉辦台灣之夜、大陸之夜與日本之夜。日本今年有3部電影入圍主競賽單元，包括松隆子主演的「Nagi Notes」、綾瀨遙演出的「再生家庭」以及奧斯卡 名導濱口龍介的新作「Soudain」。

相較於日本之夜的眾星雲集，台灣之夜相對平淡，僅有經典電影「魯冰花」4K修復版本入選「經典單元」，該片攝影李屏賓也親赴坎城。而日本名導是枝裕和本屆以「再生家庭」角逐金棕櫚獎，他也特別現身台灣之夜與李屏賓相見歡。