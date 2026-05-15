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玩命關頭坎影特映「唐老大」親揭片中內幕 淚憶保羅沃克

特約記者唐在揚、記者陳穎／綜合報導
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馮迪索出席「玩命關頭」25周年坎城影展特別放映活動。（路透）
馮迪索出席「玩命關頭」25周年坎城影展特別放映活動。（路透）

日本名導深田晃司執導的新作「Nagi Notes」入圍本屆坎城影展主競賽單元，該片日前在影展舉行世界首映。深田晃司率領松隆子、石橋靜河等演員踏上紅毯時，現場響起台灣歌手鄭宜農於片中演唱、台灣配樂人李沛芩創作的新歌「路邊開花」，濃濃台灣味成為一大亮點。

導演深田晃司(右)、松隆子出席「Nagi Notes」世界首映。(歐新社)
導演深田晃司(右)、松隆子出席「Nagi Notes」世界首映。(歐新社)

「Nagi Notes」是本屆坎城主競賽單元放映的首部電影，更是導演深田晃司耗時9年籌備完成的作品。片中松隆子與石橋靜河還哼唱台灣民謠「天黑黑」，其中石橋靜河更以完整台語演唱，令人印象深刻。

同一時間，經典賽車電影「玩命關頭」也在影展舉行25周年特別放映，靈魂人物「唐老大」馮迪索（Vin Diesel）率領喬丹娜布魯斯特（ Jordana Brewster ）、蜜雪兒羅德里奎茲（Michelle Rodriguez）現身紅毯。

馮迪索出席「玩命關頭」25周年坎城影展特別放映活動。(美聯社)
馮迪索出席「玩命關頭」25周年坎城影展特別放映活動。(美聯社)

在午夜特映會上，播映著25年前「唐老大」與「布萊恩」已故男星保羅沃克（Paul Walker）最初的相遇，這讓坐在台下的馮迪索、及保羅沃克27歲的女兒梅朵都紅了眼眶。馮迪索流下眼淚說，觀眾看到的是唐老大與布萊恩交談，「但我看到的是保羅那時正告訴我他有個一歲的女兒(梅朵)」。馮迪索哽咽著說完，就一把將梅朵拉入懷中擁抱，成為影展中感人一幕。

馮迪索當晚身穿背面繡有「Fast Forever」亮片字樣的賽車夾克帥氣登場，而「Fast Forever」同時也是預計於2028年上映的續集片名。他在紅毯上展現親民風範，不僅頻向影迷揮手致意，也主動停下腳步與粉絲自拍互動。

鞏俐一出場就是全場的女王。(歐新社)
鞏俐一出場就是全場的女王。(歐新社)

另一部經典重映作品則是由陳凱歌執導的華語影史經典「霸王別姬」，時隔33年重返坎城舞台，女主角鞏俐也親自現身映前活動與紅毯，這也是她第21次出席坎城影展，在全場掌聲與歡呼聲中優雅登場。

「霸王別姬」曾於1993年勇奪坎城影展最高榮譽金棕櫚獎，成為華語電影史上最具代表性的作品之一。此次以4K修復版重返坎城，不僅讓影迷重溫經典，也象徵這部作品跨越時代的影響力。

其實，陳凱歌近日也在坎城，但此行受邀擔任新導演選拔評審，當晚因行程正在遊艇上，因此未能出席放映活動。不過他受訪時仍相當關心觀眾反應，尤其這次重映吸引許多年輕中國觀眾進場，當他得知現場滿座、觀眾在放映結束後全場鼓掌時，也直言感到非常開心與滿足。

鞏俐一出場就是全場的女王。(美聯社)
鞏俐一出場就是全場的女王。(美聯社)

導演深田晃司(右)、松隆子(左)出席「Nagi Notes」世界首映。(歐新社)
導演深田晃司(右)、松隆子(左)出席「Nagi Notes」世界首映。(歐新社)

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