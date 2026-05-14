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消失15年才剛復出 「菜鳥大反攻」唐納吉布71歲驟逝

記者陳穎／綜合報導
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唐納吉布因演出「菜鳥大反攻」大受歡迎。(取材自20世紀福斯)
唐納吉布因演出「菜鳥大反攻」大受歡迎。(取材自20世紀福斯)

曾在80年代經典喜劇電影「菜鳥大反攻」（Revenge of the Nerds）中飾演反派角色「Ogre」而廣為人知的美國性格男星唐納吉布（Donald Gibb），近日驚傳辭世，享壽71歲。「TMZ」與「滾石」雜誌披露死訊，隨後其經紀人也證實，但並未公開詳細死因。

唐納吉布的家屬透過聲明悲痛表示，父親不只是銀幕上充滿力量感的演員，私下更是一位溫暖善良、深受親友愛戴的人。聲明中提到，他一生熱愛上帝、家庭與支持他的影迷，並透過長年的演藝工作，為全球觀眾帶來無數歡笑與回憶。家屬也盼望外界能尊重家人隱私，共同緬懷他精采而傳奇的一生。

提到唐納吉布最具代表性的作品，除了「菜鳥大反攻」系列外，另一部經典就是與尚克勞德范達美（Jean-Claude Van Damme）合作的動作電影「血點」（Bloodsport）。該片不僅被視為1980年代動作片代表作，也成功奠定范達美在好萊塢的動作巨星地位。

在得知老友離世後，現年65歲的范達美也第一時間於Instagram發文悼念，貼出兩人當年合作時的合照，並寫下：「安息吧，我的兄弟。」短短一句話流露深厚情誼，令不少影迷鼻酸。

唐納吉布自1980年代踏入影壇，早期曾參演阿諾史瓦辛格主演的「王者之劍」，之後陸續在「天龍特攻隊」、「神探麥格農」等熱門影集中亮相，逐漸打開知名度。

雖然他在2011年後一度淡出影壇，15年後今年初才以電影「Hands」重返大銀幕，並完成新片「Burlesque Ghost Hunters」拍攝，未料如今卻突然傳出噩耗，讓不少影迷感到震驚與不捨。

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