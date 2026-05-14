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坎城影展／馮迪索回歸 保羅沃克女兒逼哭「玩命」粉絲

記者陳穎／綜合報導
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馮迪索出席「玩命關頭」25周年坎城影展特別放映活動。（歐新社）
馮迪索出席「玩命關頭」25周年坎城影展特別放映活動。（歐新社）

第79屆坎城影展星光熠熠，經典賽車電影「玩命關頭」(Fast & Furious)舉行25周年特別放映，系列靈魂人物馮迪索（Vin Diesel）率領喬丹娜布魯斯特（Jordana Brewster）、蜜雪兒羅德里奎茲（Michelle Rodriguez）重返紅毯，現場粉絲尖叫聲不斷，共同見證這部全球票房突破70億美元的長青系列作品。

馮迪索當晚身穿背面繡有「Fast Forever」亮片字樣的賽車夾克帥氣登場，而「Fast Forever」同時也是預計於2028年上映的續集片名。他在紅毯上展現親民風範，不僅頻頻向影迷揮手致意，也主動停下腳步與粉絲自拍互動。

馮迪索穿著背面繡有「Fast Forever」亮片字樣的賽車夾克帥氣登場。（路透...
馮迪索穿著背面繡有「Fast Forever」亮片字樣的賽車夾克帥氣登場。（路透）

陪同出席的還有自2001年首集以來一路並肩作戰的喬丹娜布魯斯特與蜜雪兒羅德里奎茲。三人攜手打造出九部續集及一部外傳，讓「玩命關頭」成為環球影業旗下最具代表性的吸金電影系列之一。

梅朵(左起)、喬丹娜布魯斯特、馮迪索、蜜雪兒羅德里奎茲、製片尼爾·H·摩里茲出席...
梅朵(左起)、喬丹娜布魯斯特、馮迪索、蜜雪兒羅德里奎茲、製片尼爾·H·摩里茲出席「玩命關頭」坎城紅毯。（美聯社）

已故男星保羅沃克（Paul Walker）的女兒梅朵(Meadow Walker)也代表父親現身紅毯，逼哭粉絲。保羅沃克於2013年因車禍驟逝，震驚全球影迷，而梅朵曾在「玩命關頭X」(Fast X)中驚喜客串，此次出席更讓現場增添感人氛圍。

馮迪索和已故好友保羅沃克女兒梅朵擁抱。（歐新社）
馮迪索和已故好友保羅沃克女兒梅朵擁抱。（歐新社）

馮迪索隨後在坎城盧米埃大劇院發表致詞，感性表示，坎城影展總監Thierry Frémaux將25年前的作品稱為「經典」，對所有創作者而言都是莫大的榮耀。

除了回顧系列經典，「玩命關頭」未來發展同樣備受關注。續集「Fast Forever」預計於2028年3月上映，除了原班人馬外，巨石強森（Dwayne Johnson）與傑森史塔森(Jason Statham)也將回歸。馮迪索更透露，目前已有四部以「玩命關頭」宇宙為基礎的影集正在開發中，消息一出，仍讓全球賽車迷期待不已。

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