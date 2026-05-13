「捍衛戰士」迎40周年 湯姆克魯斯：重返天空很驕傲

湯姆克魯斯主演的「捍衛戰士：獨行俠」叫好叫座。(圖／UIP提供)

由湯姆克魯斯 （Tom Cruise）主演的經典電影「捍衛戰士」(Top Gun)與「捍衛戰士：獨行俠」(Top Gun: Maverick)，台灣將推出40周年特別放映。隨著最新幕後花絮曝光，多位演員也分享對系列作品的深厚情感，再度掀起影迷回憶殺。

湯姆克魯斯在花絮中感性表示：「我很驕傲能夠拍第一部『捍衛戰士』，而且有機會回來再拍一部續集。」他坦言，這個系列不只是電影，更成為橫跨世代的文化象徵。

在「捍衛戰士：獨行俠」中飾演「劊子手」的葛倫鮑威爾(Glen Powell)透露，自己10歲時第一次與父親一起觀賞「捍衛戰士」，形容那是人生中的「成年禮」，更直言：「湯姆把獨行俠演得超讚，那真的是我成為演員的原因。」

飾演「公雞」的麥爾斯泰勒(Miles Teller)也表示，「捍衛戰士」的影響力一路延續至今，「它不只是電影，更成為流行文化的一部分。」他認為，能夠參與續集並延續這段故事，是一段不可思議的旅程。珍妮佛康納莉(Jennifer Connelly)則回憶，第一次看到「捍衛戰士」時，從未看過那樣風格鮮明的電影，「它充滿樂觀態度、正面能量，還有超帥的飛行夾克。」

麥爾斯泰勒更笑說，即使到了今天，仍有許多人戴著雷朋太陽眼鏡，談論著「呆頭鵝」與「獨行俠」，甚至引用經典台詞：「我感受到一種渴望，對速度的渴望。」