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小班、麥特戴蒙「全信沒收」太真實？2佛州警官告誹謗求償

編譯尤寶琪／綜合報導
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班艾佛列克(右)和麥特戴蒙(左)主演的電影「全信沒收」引發議論。（路透資料照片）
班艾佛列克(右)和麥特戴蒙(左)主演的電影「全信沒收」引發議論。（路透資料照片）

根據兩名南佛羅裡達州警官所提出的誹謗訴訟，由班艾佛列克(Ben Affleck)和麥特戴蒙(Matt Damon)主演的Netflix電影「全信沒收」(The Rip)的虛構內容中，使用了過多真實事件的細節，損害了他們的個人和職業聲譽。

邁阿密-戴德郡(Miami-Dade)警長辦公室的警官傑森史密斯(Jason Smith)和喬納森桑塔納(Jonathan Santana)在邁阿密聯邦法院對艾佛列克和戴蒙的電影製作公司Artists Equity提起訴訟；法庭文件並未透露兩位警官的索賠金額，但民事訴狀顯示，他們要求賠償對他們造成的損失、懲罰性賠償和律師費，並要求公開撤回和更正相關內容。

由班艾佛列克和麥特戴蒙主演的「全信沒收」，是一部講述南佛羅裡達州兩名警察在一棟房子裡發現數百萬美元的故事；電影部分靈感來自2016年的一起真實案件，當時警方在邁阿密湖的一處住宅中發現了與超過2100萬元的現金，而這筆現金則是與一名涉嫌販賣大麻的嫌疑人有關。

這對好萊塢摯友在宣傳這部電影時曾表示，故事題材大致取自邁阿密-戴德郡警局隊長克里斯卡西亞諾(Chris Casiano)的親身經歷，而卡西亞諾同時也是這部電影的技術顧問；達蒙在1月接受美聯社(The Associated Press)採訪時透露，他和艾佛列克為了拍攝這部電影，曾與卡西亞諾和其他緝毒警官一起工作了一段時間。

儘管史密斯和桑塔納兩人都未在電影中被提及，也未參與電影製作，但訴訟稱，桑塔納是負責此案的首席偵探，而史密斯則是負責監督調查小組的警長，而電影中包含的真實案件細節，讓人誤以為片中人物是以原告為原型，導致原告的朋友、家人和同事誤以為電影中展現的犯罪行為是他們所為。

根據3月19日回覆原告的索賠函時，Artists Equity律師沃克(Leita Walker)寫道，這部電影的主旨非在講述該真實故事，也也並非刻畫真實人物，這一點已在影片的片尾字幕中明確聲明。

Netflix 班艾佛列克 大麻

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