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坎城影展╱東西同台 鞏俐合體88歲珍芳達 中文喊「開幕」

娛樂新聞組╱綜合報導
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鞏俐(左)和珍芳達(右)一起宣布第79屆坎城影展開幕。（路透）
鞏俐(左)和珍芳達(右)一起宣布第79屆坎城影展開幕。（路透）

第79屆坎城影展正式揭幕，國際影壇重量級女星鞏俐與珍芳達（Jane Fonda）一同登台致詞，分別以東、西方電影人的角度，分享對電影力量的理解與信念。鞏俐更以中文宣布：「第79屆坎城電影節開幕」，為典禮掀起高潮。

鞏俐開場表示：「珍來自西方，我來自東方，今晚我們並肩站在這裡，這就是坎城電影節的魔力。」她也提到，自己一直以來都很榮幸能代表中國電影，站上坎城舞台。

她認為，電影之所以動人，在於它能超越語言、文化與世代的隔閡，「它訴說著我們共享的東西：人類情感。」鞏俐進一步指出，電影讓人們得以相遇、彼此理解，「這就是電影的力量。」

珍芳達則接續表示，正是這股力量，讓所有人齊聚於此。她強調自己始終相信「發聲的力量」，無論是銀幕內、銀幕外，甚至來自街頭的聲音，在當今時代都格外重要。

珍芳達也感性提到，能與鞏俐並肩站在舞台上，再次提醒她坎城影展的重要性，「因為在坎城，最重要的是故事，以及講述故事的勇氣。」最後她向所有創作者喊話：「讓我們一起歌頌大膽、自由、狂熱的創作行動。」

好萊塢女星黛咪摩爾（Demi Moore）則是首度擔任評審，她以一襲白色禮服亮相，仍是鎂光燈焦點。當她被問到AI對藝術創作的衝擊時，坦言人類面對AI的發展，「可能是一場註定會輸的比賽」，但她也表示：「真正的藝術來自靈魂，來自我們真實的感受，而這些是技術無法複製的。」

「游牧人生」導演趙婷也是評審之一。她在記者會上笑說，得知評審團主席是南韓名導朴贊郁時，自己簡直像是來上「大師課」。

趙婷表示：「我內心還是一名觀眾，希望能跟大家一起哭、一起笑。」她也期待，能透過今年坎城影展的作品，再次感受到那種超越語言、文化與意識形態，真正能讓人彼此連結的力量。

黛咪摩爾以評審身分踏上坎城影展紅毯。（路透）
黛咪摩爾以評審身分踏上坎城影展紅毯。（路透）

坎城影展 好萊塢

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