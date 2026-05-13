全球OTT大獎╱曾敬驊戰玄彬、金宣虎 搶亞洲視帝

曾敬驊在「如果我不曾見過太陽」中飾演「暴雨殺人魔」。 （圖／Netflix提供）

由釜山國際影展主辦、被譽為「亞洲版艾美獎」的亞洲內容暨全球OTT大獎，日前公布入圍名單。客家電視以捷運工人為題材的戲劇作品「都市開基祖」，一舉入圍「最佳亞洲內容（Best Asian Contents）」與「最佳編劇（Best Writer）」兩項大獎，再度讓台灣影視作品登上國際舞台。同樣來自台灣的「如果我不曾見過太陽」中曾敬驊、江齊分別入圍男主角、新人獎項。

其中，曾敬驊將與「愛情怎麼翻譯？」金宣虎、「韓國製造」玄彬 、「驕陽似我」宋威龍以及「有本事換你來做啊！」竹內涼真共同角逐獎項，備受矚目。

得知入圍消息後，「都市開基祖」製作人兼編劇陳南宏表示：「這部戲從台灣的捷運工地出發，但我們相信，世界上每一座城市的軌道底下，都有一群不被看見的人，默默撐起日常生活的便利。」該劇將與陸劇「逐玉」、「驕陽似我」、泰國「絕廟騙局2」、菲律賓「無聲的噪音」以及日本「平屋慢生活」共同角逐「最佳亞洲內容」。

而在「最佳編劇」獎項方面，也將對上南韓「認罪之罪」、「妳和其餘的一切」，以及日本「REBOOT」等強勁對手。

另一方面，憑藉韓劇「愛情怎麼翻譯？」再度迎來演藝高峰的金宣虎，日前因稅務問題捲入爭議，事後親自出面致歉，並完成補繳稅款，事件才逐漸平息。日前迎來40歲生日的他，以暖心善舉掀起話題，在生日當天低調捐出5000萬韓元(約3.34萬美元)，將祝福化為實際行動，為弱勢族群送上溫暖。