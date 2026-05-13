我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

魔改李榮浩「李白」被罵翻 單依純入圍今年金曲獎歌后

為何黃仁勳「中途加入」飛中國？傳川普看報導後親自急電

全球OTT大獎╱曾敬驊戰玄彬、金宣虎 搶亞洲視帝

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
曾敬驊在「如果我不曾見過太陽」中飾演「暴雨殺人魔」。 （圖／Netflix提供）
曾敬驊在「如果我不曾見過太陽」中飾演「暴雨殺人魔」。 （圖／Netflix提供）

由釜山國際影展主辦、被譽為「亞洲版艾美獎」的亞洲內容暨全球OTT大獎，日前公布入圍名單。客家電視以捷運工人為題材的戲劇作品「都市開基祖」，一舉入圍「最佳亞洲內容（Best Asian Contents）」與「最佳編劇（Best Writer）」兩項大獎，再度讓台灣影視作品登上國際舞台。同樣來自台灣的「如果我不曾見過太陽」中曾敬驊、江齊分別入圍男主角、新人獎項。

其中，曾敬驊將與「愛情怎麼翻譯？」金宣虎、「韓國製造」玄彬、「驕陽似我」宋威龍以及「有本事換你來做啊！」竹內涼真共同角逐獎項，備受矚目。

得知入圍消息後，「都市開基祖」製作人兼編劇陳南宏表示：「這部戲從台灣的捷運工地出發，但我們相信，世界上每一座城市的軌道底下，都有一群不被看見的人，默默撐起日常生活的便利。」該劇將與陸劇「逐玉」、「驕陽似我」、泰國「絕廟騙局2」、菲律賓「無聲的噪音」以及日本「平屋慢生活」共同角逐「最佳亞洲內容」。

而在「最佳編劇」獎項方面，也將對上南韓「認罪之罪」、「妳和其餘的一切」，以及日本「REBOOT」等強勁對手。

另一方面，憑藉韓劇「愛情怎麼翻譯？」再度迎來演藝高峰的金宣虎，日前因稅務問題捲入爭議，事後親自出面致歉，並完成補繳稅款，事件才逐漸平息。日前迎來40歲生日的他，以暖心善舉掀起話題，在生日當天低調捐出5000萬韓元(約3.34萬美元)，將祝福化為實際行動，為弱勢族群送上溫暖。

玄彬

上一則

「眼神充滿故事感」 王俊凱扮少年狄仁杰獲讚

下一則

單依純魔改李榮浩「李白」被罵翻 今年要和蔡依林角逐金曲歌后

延伸閱讀

坎影開幕倒數╱黛咪摩爾「升格」 與趙婷同入評審團

坎影開幕倒數╱黛咪摩爾「升格」 與趙婷同入評審團
方基墨AI電影甫公開 奧斯卡公布新規：AI演員、編劇不能提名

方基墨AI電影甫公開 奧斯卡公布新規：AI演員、編劇不能提名
方基墨AI電影甫公開 奧斯卡新規：AI演員、編劇不能提名

方基墨AI電影甫公開 奧斯卡新規：AI演員、編劇不能提名
百想藝術大賞／朴正民鬥李炳憲稱帝 文佳煐退孫藝真封后

百想藝術大賞／朴正民鬥李炳憲稱帝 文佳煐退孫藝真封后

熱門新聞

「末代皇帝」迎向 40 週年全新4K磅礡再臨、修復版讓「色彩覺醒」。圖／甲上娛樂提供

進紫禁城拍攝…已故名導耗時2年與中國談判 還原溥儀一生

2026-05-08 12:25
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
江念庭重返歌壇。圖／新視紀整合行銷提供

遭未婚夫拋棄扛巨債 絕美玉女消失30年內幕曝光

2026-05-10 11:35
林依晨出道多年，優質形象深植人心。（本報資料照片）

「程又青」推一把 林依晨果斷分手 前男友今淪性侵犯

2026-05-05 21:38
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
向華強（左）和向太是香港的影視大亨，身家超過500億港幣。(摘自微博)

向太砲轟小兒子女友「姐弟戀不上進」：絕不認她

2026-05-08 23:43

超人氣

更多 >
不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」

不就是家建材五金連鎖店 為何一到停車場就「被盯上」
曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出

曾在此直播炫富…郭文貴曼哈頓6750萬豪宅 1200萬售出
歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關

歐巴馬坦承婚姻有壓力 米雪兒感挫折…原因竟與川普有關
近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己

近朱者赤…改變不了中國的美國 改變了自己
從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父

從美妝帝國到極簡生活 他放棄億萬財富只為當神父