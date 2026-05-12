「深夜秀」最後一集… 金米吉莫喊停「夜現場」致敬對手柯貝爾

吉米金莫(圖)用自己的方式向競爭對手兼盟友的史蒂芬柯貝爾表達敬意。(路透)

今日美國報導，同樣身為深夜脫口秀主持人的吉米金莫(Jimmy Kimmel)，為了確保史蒂芬柯貝爾(Stephen Colbert)在CBS「史蒂芬柯貝爾深夜秀」(The Late Show With Stephen Colbert)落幕之際能成為眾人焦點，決定在「深夜秀」最後一集播出的5月21日晚上，停播最新的「吉米夜現場」(Jimmy Kimmel Live！)，以此對這位長期競爭對手兼盟友表達敬意。

根據由LateNighter率先的報導，吉米金莫表示，出於對柯貝爾的尊重，他當晚不會播出最新一集；不過，金莫並沒有因此暫停「吉米夜現場」的錄製；該節目將於5月18日至20日在ABC播出最新一季節目。

吉米金莫2015年時也做過類似決定，在大衛賴特曼(David Letterman)的最後一集「深夜秀」播出的同一時段，停播一次自己節目的最新一集。「我很尊重大衛，不想做任何會分散觀眾注意力、影響他最後一集節目播出的事情，」金莫告訴紐約時報 「我可能一整天都會在哭，那樣很難工作」。

吉米金莫這次又再度面臨同樣的情況，看著好友史蒂芬柯貝爾跟「深夜秀」告別；CBS在7月，以財務壓力為由，取消了這檔長壽的深夜脫口秀節目。

吉米金莫還計畫與吉米法隆(Jimmy Fallon)、賽斯邁爾斯(Seth Meyers)和約翰奧利佛(John Oliver)等深夜脫口秀主持人，一同亮相「深夜秀」；這五位深夜脫口秀主持人在2023年編劇罷工期間，曾聯手主持播客節目「Strike Force Five」。

吉米金莫和史蒂芬柯貝爾多年來，一直互相抱持著欣賞和尊重，兩人也都曾以嘉賓身份，做客對方的節目。

2025年9月，金莫就現身「深夜秀」，講述自己在因保守派倡議人士柯克(Charlie Kirk)遇害後發表的言論而遭短暫停職的經歷；同一天，柯貝爾也做客「吉米夜現場」，分享他得知「深夜秀」被取消的感受。