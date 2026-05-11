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90年代男團重返舞台 「男孩」變熟男瞄準「當年少女」

編譯陳韻涵／綜合報導
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新好男孩早已不是「男孩」，但重返舞台仍獲得不少人支持。（路透資料照片）
新好男孩早已不是「男孩」，但重返舞台仍獲得不少人支持。（路透資料照片）

當年迷戀小鮮肉男團的少女已長大成人，不僅財力豐厚財且不惜砸重金，只為了再見偶像一面，藉此重溫自己的「少女時代」。

華爾街日報報導，1990年代至2000年代走紅的多個男團今夏季紛紛重返舞台，儘管票價昂貴，但許多熟女甘願掏腰包購票，甚至願意花旅費跨州追星。

紐約律師事務所會計主管狄岡斯(Leigh Digons)15歲時曾與母親和好友到長島納蘇體育館(Nassau Coliseum)欣賞「新好男孩」(Backstreet Boys)演出，當時票價約30元。

去年8月，42歲的她在拉斯維加斯參加她的第二場新好男孩演唱會時，門票漲到快500元，外加1500元的旅費。她說：「這讓我重溫自己的少女時代，想起當年的閨密，以及我們守在電視機前看他們的美好時光。」

新好男孩早已不是「男孩」，年紀最大的團員凱文理察森(Kevin Richardson)已經54歲，最年輕的尼克卡特(Nick Carter)也46歲了；不過，長成大叔的新好男孩依舊能向粉絲收取數千元的票價。

告示牌(Billboard)票房統計，新好男孩去年夏季在拉斯維加斯球形劇場Sphere的駐場演出，光是票房就突破5500萬元。

同樣回歸巡演的還有號稱男團元祖的「街頭頑童」(NKOTB，前身為New Kids on the Block)，其成員年介53歲至57歲。

NKOTB訂6月19日起，在賭城拉斯維加斯的米高梅公園酒店(Park MGM)連續演出16場，直到10月底。

大叔團體回歸主流的現象，不只在美國，英國也是如此。英國「接招合唱團」(Take That)的三人年逾半百，他們在英國的17座巡演門票幾乎完售。

1991年出道的「大人小孩雙拍檔」(Boyz II Men)同樣寶刀未老，剛結束三個月的巡演，7月至10月緊接著又要展開獨立巡演。

賓州36歲家庭主婦凱爾希‧塞爾(Kelsi Sell)今夏將與母親再次觀看新好男孩的演唱會，旅費包括每張750元的門票、威尼斯人酒店(Venetian Resort)二晚住宿和每人500元的機票。

她說：「我等不及見到我最愛的麥克林(A.J. McLean)，我運動時也會看他們表演的影片。」

業界曾認為，男團的「保鮮期」僅七、八年，但如今懷舊巡演市場興盛，粉絲願付高價重溫青春回憶。

Universal Attractions Agency流行搖滾部門主任拉法爾(Matt Rafal)說：「多數男團都會遇到過氣低潮，但若能撐過去，似乎就能歷久不衰。」

長島 華爾街

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