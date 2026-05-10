北美周末票房「Prada的惡魔2」蟬聯冠軍 「真人快打2」第二名

由電腦遊戲改編的電影「真人快打2」本周末首映，票房略遜「穿著Prada的惡魔2」，屈居第二。圖為「真人快打2」海報。(美聯社)

本周電影票房是續集大戰，「穿著Prada的惡魔2」(The Devil Wears Prada 2)上映第2周票房4300萬元，擊敗新上映的「真人快打2」(Mortal Kombat II)票房4000萬元。

「穿著Prada的惡魔2」上映12天全球票房4.332億元，已超過第一部在2006年的3.27億元，助攻華特迪士尼 影業(Walt Disney Studios)今年全球票房突破20億元大關。

Comscore資深媒體分析師德加拉貝迪安(Paul Dergarabedian)說，「穿著Prada的惡魔2」上映日期堪稱完美，搭上母親節 檔期，兩周票房僅掉44%。

華納兄弟(Warner Bros.)的「真人快打2」與「穿著Prada的惡魔2」票房呈現性別反差，根據PostTrak統計，「真人快打2」有75%收入是男性捧場。不過CinemaScore評分僅為B。全球首周末票房達6300萬元。

本周還有許多新片，包括「綿羊偵探團」(The Sheep Detectives)，觀眾打出CinemaScore評分A-，以及詹姆斯卡麥隆(James Cameron)執導的「怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影」(Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour)，觀眾一致好評，爛番茄(Rotten Tomatoes)新鮮度93%，CinemaScore評分也有A。

「綿羊偵探團」改編自德國作家萊奧妮史汪(Leonie Swann)暢銷懸疑小說，獨特羊式邏輯與思考讓小說打敗「哈利波特」與「達文西密碼」，高踞德國暢銷排行榜100周，狂銷突破150萬本。

「麥可」(Michael)上映第3周票房仍名列第3，較上周末僅下降33%。北美票房已達2.405億元，全球票房累計達5.774億元。

「極限返航」(Project Hail Mary)上映第8周，「超級瑪利歐銀河電影版」(The Super Mario Galaxy Movie)上映第6周，依然勢頭強勁，周末票房較去年同期均大幅增長。