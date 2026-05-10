布蘭登費雪重返「神鬼傳奇4」57歲積極健身：祝我好運

布蘭登費雪自曝為了「神鬼傳奇4」進行魔鬼訓練。（美聯社）

環球影業今年2月正式宣布，布蘭登費雪（Brendan Fraser）與瑞秋懷茲（Rachel Weisz）已完成簽約，將攜手回歸主演「神鬼傳奇4」（The Mummy）。這是兩人自2001年「神鬼傳奇2」後暌違20年的再度合作。

布蘭登費雪近日登上吉米法倫（Jimmy Fallon）主持的「今夜秀」，親自證實「神鬼傳奇4」將於2027年10月15日上映。回憶1999年「神鬼傳奇」（The Mummy）首集推出時，他還是年僅30歲、體能巔峰的動作男星，如今時隔27年再度回歸，他坦言為了重新找回當年的狀態，正在全力投入訓練。他透露自己正展開魔鬼訓練，還幽默向粉絲喊話：「請祝我這副57歲的軀體好運！」

2008年的「神鬼傳奇3」在票房與評價上皆不如前兩集，甚至後續出現了重啟版，但布蘭登費雪從未放棄回歸的希望。他笑說，自己會努力讓「不再年輕的身體」恢復到應有水準，希望再次呈現當年瑞克歐康納的冒險魅力。如今正式重返經典角色，他也語帶神秘表示，自己即將重新披掛上陣、回到拍攝現場，但為了保留驚喜，「現在還不能透露太多細節。」

更讓影迷興奮的是，「神鬼傳奇4」將找回原班人馬。除了布蘭登費雪之外，飾演妻子伊芙琳的瑞秋懷茲，以及飾演哥哥強納森的約翰漢納（John Hannah）都已確認回歸。布蘭登費雪感性表示，讓老團隊重新聚首是最重要的事，「我們想把觀眾這20多年來一直期待的東西，完整帶回大銀幕」。