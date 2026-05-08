怪奇比莉聯手卡麥隆 推3D演唱會電影「小狗狗房間」將曝光

怪奇比莉(左)和名導詹姆斯卡麥隆(右)合作推出「怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影」。（圖／UIP提供）

「怪奇比莉－溫柔重擊巡迴演唱會3D電影」（Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour）將以全新形式帶領觀眾貼近怪奇比莉，透過3D沉浸式體驗，打造宛如置身舞台中央的臨場感。這次由怪奇比莉攜手名導詹姆斯卡麥隆（James Cameron）合作，結合音樂與電影兩大領域的創意能量，重新定義演唱會電影的可能性，帶來突破傳統觀影形式的感官震撼。

「溫柔重擊巡迴演唱會」舞台設計完整展現怪奇比莉的創意理念，由她親自參與構思，並交由擅長打造沉浸式娛樂體驗的Moment Factory團隊製作。演唱會融合影像、燈光、建築、音效與特效，打造視覺與聽覺兼具的震撼舞台。場館中央設置360度環形主舞台，讓怪奇比莉能近距離與四面八方的觀眾互動，舞台地板則透過LED螢幕不斷變換畫面，上方巨型螢幕同步投射演出影像，再搭配雷射、煙霧與高規格燈光效果，呼應「溫柔」與「重擊」的巡演主題。

演唱會曲目安排也相當豐富，除了新歌與經典代表作，還加入翻唱歌曲，橫跨流行、搖滾、嘻哈與電子等多元曲風。怪奇比莉表示：「把所有視覺元素完整呈現非常重要，包括每一種顏色、每一道燈光提示、巨型螢幕上的畫面，以及整場演出的每個瞬間。這些都是我和團隊特別為這次巡演精心設計的。」她也透露，首次挑戰環形舞台演出，帶來前所未有的能量，「即使是在能容納數萬人的體育館裡，依然會有種大家都待在同一個小房間裡的親密感。」

除了完整收錄長達1小時40分鐘的高強度演出，電影也深入記錄怪奇比莉演出前的準備過程與後台生活。其中巡演中最知名的「小狗狗房間」也將曝光，這個專門提供療癒放鬆空間的房間，裡面真的有許多可愛狗狗，每站巡演都由不同救援機構提供，且全部開放認養，成為巡演期間最具話題性的暖心亮點之一。

導演詹姆斯卡麥隆表示，這部電影真正的核心，是怪奇比莉與粉絲之間深厚而真誠的情感連結。「她不是那種高高在上的天后，而是非常真誠、真實的人。她把自己的創傷與成長寫進歌曲裡，讓粉絲能夠一起感受與共鳴，這也是她與觀眾之間能建立強烈連結的原因。」他認為，許多粉絲幾乎是陪著怪奇比莉一起長大，因此當她站上舞台時，觀眾其實也成為演出的一部分。

電影中大量捕捉觀眾的真實反應與互動畫面，從現場訪談到全場大合唱，都完整保留下來。詹姆斯卡麥隆形容：「有些畫面可以看到數萬名觀眾同步唱著每一句歌詞，那種情感力量非常驚人。」他也指出，雖然演唱會中有許多節奏強烈、充滿爆發力的歌曲，但真正最打動人心的，反而是那些情感細膩的慢歌時刻。