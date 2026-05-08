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2027金球獎新規「演員獎」大幅用AI替身將失格

記者陳穎／綜合報導
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第84屆金球獎首次針對人工智慧（AI）使用，訂出明確規範。(路透)
第84屆金球獎首次針對人工智慧（AI）使用，訂出明確規範。(路透)

第84屆金球獎(Golden Globes)正式公布時程與最新規則，其中最受矚目的，是首次針對人工智慧（AI）使用訂出明確規範。主辦單位強調，作品使用生成式AI並不會自動失去參賽資格，但「人類創意主導」仍必須是核心原則。

第83屆金球獎將於2027年1月10日舉行，典禮由CBS直播，並同步於Paramount+串流播出，脫口秀主持人妮基葛拉瑟（Nikki Glaser）將再度回歸主持。報名將於今年6月1日開放，電影、電視與Podcast作品須於10月30日前完成提交；入圍名單預定12月7日公布，最終投票則於12月18日寄發。

針對AI使用，金球獎最新規範指出：「人工智慧包含生成式AI的使用，並不會自動取消作品參賽資格，前提是整個製作過程中，人類的創意指導、藝術判斷與作者性仍為主要核心。」評審將依據作品的創意方向、藝術決策及執行是否主要來自掛名創作者進行評估。

官方也表示，AI可作為製作過程中的輔助工具，但不得取代人類創作者的核心貢獻。若作品使用AI技術，金球獎資格審查委員會將進一步檢視相關內容，並有權要求補充資料，以確認AI在創作中的實際角色；若未能及時提供資料，作品可能失去參賽資格。

演員類獎項方面，規則特別強調，參賽演出必須主要來自掛名演員本人的表演。「若演出內容大幅由AI生成或創造，將不具參賽資格。」不過，若AI僅作為輔助或強化演出工具，且表演本質仍由演員主導，同時獲得演員授權，則不會因此喪失資格。

此外，金球獎也明文禁止未經授權使用演員的數位肖像、聲音複製或生物辨識資料，即使演員本身有掛名，也不得以此作為參賽內容。

至於非表演類獎項，包括導演、編劇、配樂與動畫等項目，官方則表示，作品只要核心創作仍主要來自掛名的人類創作者，即符合參賽資格；AI工具僅能作為輔助或強化用途，而不能取代人類創作。

除了AI規範外，金球獎也同步更新Podcast獎項規則。未來符合資格的作品，將僅從「Top 30 Podcasts」名單中選出，該榜單由數據公司Luminate依據Podcast資格期間（1月1日至9月30日）的多項數據指標進行統計與評估。

另外，金球獎也調整非英語電影與獨立電影規則，未來這類作品即使未報名「最佳影片」，仍可單獨報名個人表演獎項，只要符合其他資格規定即可。

金球獎 人工智慧

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