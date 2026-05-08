2026世界盃主題曲「Dai Dai」曝光 夏奇拉熱舞預告獻唱

2026世界盃主題曲曝光，拉丁天后夏奇拉暌違多年獻聲官方主題曲「Dai Dai」；圖為夏奇拉在5月1日里約熱內盧海灘為演唱會進行彩排。（美聯社）

2026年世界盃 6月11日開幕，國際足球總會(FIFA)與拉丁天后夏奇拉(Shakira)共同發布官方主題曲「Dai Dai」預告，完整版將於14日正式公開。這是夏奇拉繼2010年南非世界盃「Waka Waka」、2014年巴西 世界盃「La La La」後，職涯第三度為世足獻唱官方主題曲。

美聯社報導，「Dai Dai」源自義大利 文，意為「衝啊、去吧」(Let's go)。義大利本屆雖未取得參賽資格，但這個充滿活力的加油短句仍十分契合足球賽事的熱血氛圍。

這首歌曲融合雷鬼動(Reggaeton)與非洲節拍元素，夏奇拉此次攜手奈及利亞「非洲節奏」(Afrobeats)巨星伯納男孩(Burna Boy)合作，引發外界廣泛討論。

夏奇拉透過社群媒體分享長約67秒的預告短片，寫道：「來自馬拉卡納體育場，這就是2026年FIFA世界盃官方主題曲Dai Dai。」FIFA官方帳號同步轉發，寫下「我們準備好了！」

預告片在巴西足球聖殿、里約熱內盧的馬拉卡納球場拍攝。夏奇拉身穿鮮黃色上衣與藍色短褲，手持本屆官方比賽用球「三重浪」(Trionda)，與身著美國、哥倫比亞、阿根廷等參賽國代表色的舞者共同演出。

歌詞中，夏奇拉以英文唱道「在這個地方，你屬於這裡」，男聲和聲回應「曾經擊垮你的，讓你更堅強」，輕快的加勒比海節奏營造出熱情洋溢的足球狂熱氛圍。

夏奇拉與世界盃的緣分不僅止於主題曲，她也曾在2006年德國世界盃與2014年巴西世界盃決賽中登台獻唱。預告發布前幾天，她剛在里約熱內盧的科帕卡巴納海灘(Copacabana Beach)舉辦一場吸引逾200萬人參與的免費演唱會，展現她在南美洲的超高人氣。

「Dai Dai」將貫穿本屆世界盃始終，在電視轉播、開幕式及閉幕典禮中演出。

本屆賽事由美國、加拿大與墨西哥三國聯合舉辦，6月11日至7月19日展開，首度擴編至48支球隊參賽，橫跨三國16個城市舉行104場賽事，規模為FIFA史上之最。開幕戰由地主墨西哥在阿茲特克體育場對戰南非，冠軍賽則訂7月19日在新澤西州大都會人壽體育場(MetLife Stadium)舉行。