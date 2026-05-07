我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

變相漲價？好市多測試烘焙產品新包裝

誰退讓？FIFA高管擬訪華 世足轉播或迎轉機

74歲傳奇歌手驚傳命危 腸道手術後昏迷無意識「加護病房搶命中」

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
英國傳奇歌去邦妮泰勒在葡萄牙手術昏迷。（美聯社）
英國傳奇歌去邦妮泰勒在葡萄牙手術昏迷。（美聯社）

英國傳奇歌手邦妮泰勒（Bonnie Tyler）驚傳健康惡化，目前在葡萄牙接受治療並處於「誘導性昏迷」狀態，引發歌迷關注。

現年74歲的邦妮泰勒因腸道穿孔，於上月月底緊急被送往葡萄牙法羅（Faro）醫院，並在阿爾加維地區接受緊急腸道手術。據外媒報導，她原本在術後一度情況穩定，但近日病情在短短數小時內再度惡化。

葡萄牙媒體「Correio da Manhã」指出，邦妮目前已處於「無意識」狀態，並依靠呼吸器維持呼吸，同時已從中度照護病房轉入加護病房治療。報導並引述消息指出：「邦妮泰勒在腸道手術後住院數日，目前處於誘導性昏迷狀態，無法自主呼吸，需要呼吸器輔助。」醫療團隊也坦言，目前仍無法預測未來數小時病情發展。

其發言人日前曾表示，她在葡萄牙接受緊急腸道手術後「手術順利，正在恢復中」，並感謝外界關心，強調家人、朋友與歌迷都期盼她早日康復。

邦妮泰勒以1983年冠軍單曲〈Total Eclipse of the Heart〉走紅全球，並擁有〈It’s a Heartache〉、〈Holding Out for a Hero〉等多首經典作品。她曾代表英國參加2013年歐洲歌唱大賽（Eurovision），最終排名第19名。

長年活躍樂壇的她，近年仍持續演出，並預計於今年展開歐洲巡演。她過去受訪時曾表示，雖然年過七旬，但仍不打算退休，並持續維持演出與運動習慣。

邦妮與丈夫羅伯特蘇利文（Robert Sullivan）長期往返英國與葡萄牙居住，兩人也在當地擁有多處房產。她自1970年代起便愛上葡萄牙阿爾加維地區，並長年在當地生活與創作。

葡萄牙

上一則

香港名作詞人驚傳過世 12歲就遭女鬼纏身「靈異變靈感」

延伸閱讀

腫瘤「塞滿腸道」 5旬男腸癌入侵泌尿道 靠這手術保住腎

腫瘤「塞滿腸道」 5旬男腸癌入侵泌尿道 靠這手術保住腎
又是夏威夷恐龍灣 南灣66歲華女浮潛溺亡

又是夏威夷恐龍灣 南灣66歲華女浮潛溺亡
耳痛陷昏迷 作家睡一覺竟「穿越」到隔年 醒來崩潰：我死了？

耳痛陷昏迷 作家睡一覺竟「穿越」到隔年 醒來崩潰：我死了？
伊朗諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪 傳獄中健康惡化急送醫

伊朗諾貝爾和平獎得主穆哈瑪迪 傳獄中健康惡化急送醫

熱門新聞

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
吳彥祖的愛妻Lisa S.宣布復出時尚圈。（取材自Lisa S.小紅書）

吳彥祖愛妻宣布復出 結婚16年無性生活 47歲無濾鏡遭酸「老態明顯」

2026-05-03 20:50
法國人氣網紅莉娜馬赫夫以金屬捧胸造型登場。（路透）

Met Gala／人氣網紅全裸登場「雙手捧胸」極限裸感 下半身隨時走光

2026-05-04 19:54
梁朝偉主演的文藝片「寂靜的朋友」，叫好不叫座。(取材自微博ˇ)

豆瓣7.9卻遇冷…梁朝偉「寂靜的朋友」上映4天票房不到300萬

2026-05-01 08:00
王中平(左)以前常帶著師妹余皓然跑通告。圖／本報系資料照片

爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

2026-05-02 16:07

超人氣

更多 >
47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來

47歲高圓圓市場擺攤賣辣白菜 人美手法又專業 大媽讚：以後常來
中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國

中東富豪放棄歐美 為這原因扎堆砸錢送孩子到中國
幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界

幫打包、麻將聲、廁所裡的床…華人餐館小孩 從餐廳看見世界
落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩

落馬近兩年…中國前國防部長魏鳳和、李尚福受賄行賄 2人被判死緩
401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅

401(k) 陷阱 高儲蓄退休族如何避免意外社安稅