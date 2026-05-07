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英國天團滾石7月出新輯 米克傑格被讚嗓音沒變薄仍完美

娛樂新聞組／綜合報導
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英國傳奇搖滾樂團「滾石樂團」將於7月10日推出全新原創專輯Foreign Ton...
英國傳奇搖滾樂團「滾石樂團」將於7月10日推出全新原創專輯Foreign Tongues，這是滾石的第25張錄音室專輯；圖為三人出席在紐約舉行的專輯發布會。（美聯社）

英國傳奇搖滾樂團「滾石樂團」（The Rolling Stones）近日宣布於7月10日推出全新原創專輯Foreign Tongues。

中央社引述法新社報導，這是滾石的第25張錄音室專輯，距離上一張「哈克尼鑽石」（Hackney Diamonds）不到三年時間，遠短於「哈克尼鑽石」與再上一張原創大碟「石破天驚」（A Bigger Bang）間隔的18年。

而歌迷苦等近20年的「哈克尼鑽石」不僅廣獲好評，並在十多個國家都登上金曲榜首。

滾石當天除了公布Foreign Tongues的發片日期，也發布全新單曲In The Stars。

他們在社群媒體Instagram（IG）發布的影片，可見82歲主唱米克傑格（Mick Jagger）、同為82歲且同是創團元老的基斯李察（Keith Richards），以及78歲吉他手朗尼伍德（Ronnie Wood）一同在錄音室錄音。

三人出席在紐約由脫口秀主持人柯南歐布萊恩（Conan O'Brien）主持的宣傳活動，現場分享新作點滴，並搶先曝光幾首專輯曲目。

歐布萊恩稱讚米克傑格的嗓音，說：「有些人在年紀增長後，聲音會變薄，但你的嗓音還是非常完美，有股強大的力量。你是怎麼做到的？」

米克傑格幽默回應道，「1968年我吃了比較多藥」，引起現場笑聲。他接著補充：「祕訣就是練習…就這麼簡單。」

滾石並未在活動中公布巡迴演唱計畫。據多家媒體報導，雖然團隊內部曾討論過，但最終因團員年事已高及相關健康風險而作罷。

Foreign Tongues邀集多位重量級音樂人合作，包括前披頭四（The Beatles）貝斯手保羅麥卡尼（Paul McCartney）及The Cure主唱羅伯史密斯（Robert Smith）。

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