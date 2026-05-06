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蕾哈娜、碧昂絲世紀破冰 互搶男人種心結累積20年恩怨

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蕾哈娜、碧昂絲世紀破冰 互搶男人有心結「累積20年恩怨被挖」

記者陳穎／即時報導
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蕾哈娜和碧昂絲出席Met Gala，兩大天后化解心結。（美聯社）
蕾哈娜和碧昂絲出席Met Gala，兩大天后化解心結。（美聯社）

國際流行天后蕾哈娜（Rihanna）與碧昂絲（Beyoncé）之間流傳多年的「不合傳聞」，如今似乎正式畫下句點。蕾哈娜近日親口證實，將在Met Gala結束後前往碧昂絲與其夫婿Jay-Z舉辦的派對同歡，等同正面粉碎兩人長年不和的說法。

兩位樂壇天后日前一同出席備受矚目的時尚盛事Met Gala，當晚皆以鑲滿亮片與寶石的華麗造型現身紅毯，氣場全開，成為全場焦點。蕾哈娜在受訪時被問到活動後行程，毫不避諱地表示：「我們要去碧昂絲和傑斯的派對啊，還用說嗎？唯一的after party就是那一場。」語畢更忍不住大笑，彷彿沒有其他選項，間接展現雙方私下交情。

蕾哈娜近日接受「Vogue」訪問時，也談及外界長期關注的「天后心結」。她坦言，外界總喜歡放大負面、競爭甚至對立的話題，「大家很愛關注那些負面的東西、競爭感或所謂的對立，但那並不是我每天醒來會去想的事，因為我只能做好我自己，沒有人能取代。」

回顧這段傳聞，其實可追溯至20年前。2005年曾有蕾哈娜前公關爆料，指她為了打造熱門單曲與Jay-Z發展曖昧關係，但同年碧昂絲與Jay-Z一度分手後又復合，被外界形容兩大天后爭搶一男人，讓外界揣測不斷。

2016年兩人再度被傳不合，當時碧昂絲推出單曲「Formation」，時間點正好落在蕾哈娜發行專輯「ANTI」後一周。由於「ANTI」是蕾哈娜繼2012年「Unapologetic」後暌違多年的新作，發行時機引發粉絲熱議。

加上蕾哈娜曾按讚一則貼文，內容暗指「ANTI」未入圍葛萊美是為了減少碧昂絲競爭，也讓兩人關係再度成為話題。不過她隨後出面澄清，呼籲外界「不要再讓女性彼此對立」。如今隨著兩人在公開場合互動自然，蕾哈娜更大方表態將赴碧昂絲派對，外界普遍解讀為雙方關係早已破冰，所謂「天后心結」不攻自破。

此外，蕾哈娜也被爆料將於今年迎來音樂事業重大回歸。距離上一次巡演已相隔10年、上一次大型現場演出則是3年前的超級盃中場秀，目前相關計畫仍在籌備階段，傳出最快有望於8月正式展開，令全球粉絲引頸期盼。

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