「奧德賽」集結11巨星 麥特戴蒙鬥怪物、暮光男變邪惡反派

羅伯派汀森在「奧德賽」飾演反派，有精采演出。（圖／UIP提供）

金獎導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）全新史詩鉅作「奧德賽」（The Odyssey）釋出最新預告，首度揭開這部改編自荷馬經典史詩的壯闊面貌。預告中不僅展現更宏大的世界觀，多位重量級角色造型也同步曝光，引發影迷熱烈討論。

莎莉賽隆飾演的女神「瑟曦」（Circe）首度亮相，氣場強大、神秘感十足；「暮光之城」羅伯派汀森（Robert Pattinson）則化身反派「安提諾烏斯」（Antinous），企圖奪取奧德修斯的領地伊薩卡島，與「小蜘蛛人」湯姆霍蘭德（ Tom Holland）之間的緊張對峙成為預告一大看點。

此次預告也曝光多個經典場面，包括震撼現身的「獨眼巨人」（Cyclops），只見他將奧德修斯士兵玩弄於股掌之間，畫面壓迫感十足；同時還能看到特洛伊戰爭的慘烈戰況，以及與食人族巨人「萊斯特律戈涅斯」（Laestrygonians）交鋒的場景，延續諾蘭一貫寫實且具張力的動作風格。

卡司方面同樣星光熠熠，由諾蘭長期合作夥伴麥特戴蒙（Matt Damon）飾演主角奧德修斯（Odysseus），與各種怪物搏鬥；其他巨星集結湯姆霍蘭德、安海瑟薇、羅伯派汀森、辛黛亞、露琵塔尼詠歐、莎莉賽隆、米亞高斯、班尼沙夫戴、強柏恩瑟與約翰李古查摩等實力派演員，堪稱好萊塢夢幻陣容。

「奧德賽」是諾蘭繼「奧本海默」（Oppenheimer）橫掃奧斯卡後推出的最新作品，他不僅親自改編劇本，也與長期搭檔艾瑪湯瑪斯（Emma Thomas）共同監製。

湯姆霍蘭德演出「奧德賽」。（圖／UIP提供）