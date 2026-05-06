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「到我們為止」性騷糾紛落幕 萊芙莉、巴爾多尼和解

編譯尤寶琪／綜合報導
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布蕾克萊芙莉（見圖）和賈斯汀巴爾多尼日前達成和解。（路透）
布蕾克萊芙莉（見圖）和賈斯汀巴爾多尼日前達成和解。（路透）

「花邊教主」布蕾克萊芙莉(Blake Lively)和賈斯汀巴爾多尼(Justin Baldoni)日前達成和解，結束了因2024年電影「到我們為止」(It Ends with Us)拍攝過程中的激烈爭執而引發的法律糾紛，避免了一場可能進一步損害他們名譽並揭露好萊塢電影製作陰暗面的庭審。

這對昔日的銀幕情侶在法庭上針鋒相對，最終在原定於紐約開庭審理的民事訴訟前兩周達成和解。萊芙莉指控巴爾多尼與公關人員合謀，在她私下指控巴爾多尼於片場性騷擾後，先發制人動手毀掉她的名譽。

「提高公眾意識，並為家庭暴力倖存者以及所有倖存者的生活帶來實際影響，是我們始終支持的目標，」萊芙莉與巴爾多尼透過律師發表了聯合聲明指出，「我們衷心希望此事能夠告一段落，讓所有相關人員都能以建設性的方式和平地向前邁進，包括在網絡上營造一個相互尊重的環境。」

不過兩人並未揭露和解條款細節。

38歲的萊芙莉在2024年底，對42歲的巴爾多尼及其製作公司Wayfarer提告；幾周後巴爾多尼反告萊芙莉，指控這位以「花邊教主」(Gossip Girl)走紅的女星和她的丈夫、「死侍」(Deadpool)演員萊恩雷諾斯(Ryan Reynolds)以及他們的公關人員誹謗和敲詐勒索。

執導並與萊芙莉共同主演這部黑色愛情片的巴爾多尼否認騷擾萊芙莉，也否認策畫過抹黑運動；他聲稱，萊芙莉捏造了對他行為的指控，目的是為了奪取這部電影的創作控制權。

兩人在曼哈頓一位聯邦法官於4日，分別駁回了兩位演員的部分訴訟請求之後，達成了和解。

紐約南區聯邦法官利曼(Lewis J. Liman)在2025年6月，先是駁回了巴爾多尼的誹謗和敲詐勒索訴訟；接著在4月2日駁回萊芙莉的性騷擾指控，裁定她不能依據聯邦法律提起訴訟，因為她是獨立承包商，而非電影片場的員工。

布蕾克萊芙莉和賈斯汀巴爾多尼（見圖）日前達成和解。（路透）
布蕾克萊芙莉和賈斯汀巴爾多尼（見圖）日前達成和解。（路透）

好萊塢 性騷擾

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