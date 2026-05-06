坎影開幕倒數╱黛咪摩爾「升格」 與趙婷同入評審團

黛咪摩爾被選為本屆坎城影展評審之一。（路路）

第79屆坎城影展 日前宣布，由南韓 名導朴贊郁出任本屆評審團主席，成為影展近80年來首位擔任此職的南韓電影人，不僅為其個人創作生涯再添重要里程碑，也為亞洲影壇寫下新頁。

此項任命亦讓朴贊郁成為全球三大影展史上第2位南韓籍評審團主席，上一位為2021年出任威尼斯影展評審團主席的奉俊昊。朴贊郁本屆將接替去年主席、法國影后茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche），帶領評審團評選坎城最高榮譽「金棕櫚獎」。

影展同步公布主競賽評審團完整名單，除朴贊郁擔任主席外，成員橫跨表演與創作領域，包括好萊塢影星黛咪摩爾（Demi Moore、奧斯卡導演趙婷 ，以及資深演員史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgard），另有愛爾蘭衣索比亞裔演員兼製片露絲奈嘉（Ruth Negga）、比利時導演暨編劇蘿拉旺德爾（Laura Wandel）、智利導演迭戈塞斯佩德斯（Diego Céspedes）、象牙海岸裔美國演員伊薩赫德班科萊（Isaach de Bankolé），以及蘇格蘭編劇保羅拉弗蒂（Paul Laverty），共同組成多元國際評審團，將從22部主競賽入選作品中選出金棕櫚獎得主。

評審團成員近年在影壇表現同樣亮眼。黛咪摩爾2024年憑「懼裂」(The Substance)重返坎城並勇奪最佳劇本獎，個人亦橫掃金球獎、SAG與評論家選擇獎，並入圍BAFTA與奧斯卡，演藝事業再攀高峰。華裔導演趙婷曾以「遊牧人生」橫掃奧斯卡最佳影片與最佳導演，近期執導的「哈姆奈特」(Hamnet）讓女主角潔西伯克利一舉拿下奧斯卡影后，作品亦囊括金球獎與英國電影學院獎。

瑞典男星史戴倫史柯斯嘉去年以的「情感的價值」(Sentimental Value)亮相坎城，並憑該片奪得金球獎、入圍奧斯卡最佳男配角，該片最終亦獲奧斯卡最佳國際影片。第79屆坎城影展將於2026年5月12日至5月23日在法國坎城節慶宮舉行。