布蘭妮酒駕認罪 因為她做了這些事… 逃過牢獄之災

布蘭妮酒駕，最終以認罪方式躲過牢獄之災。（路透資料照片）

流行天后小甜甜布蘭妮 (Britney Spears)日前透過律師，認罪換取較輕的指控藉此避免牢獄之災；加州 檢方在此之前指控她犯下「受影響下駕駛」(driving under the influence，DUI)罪，在酒精和至少一種毒品的共同影響下駕車。

這位44歲的流行歌手最近剛從戒毒治療中心出來，並沒有現身文圖拉郡(Ventura County)法院，而是由她的律師戈德斯坦(Michael Goldstein)代表出席，坦承犯下「魯莽駕駛」(wet reckless)的罪行；這讓她最終被判處一天有期徒刑(法官表示她被捕時已服刑完畢)、一年緩刑、參加強制性酒駕課程以及繳納州政府規定的罰款。

郡地方檢察官辦公室表示，對於沒有酒駕紀錄、沒有交通事故或交通事故傷亡、且血液酒精濃度較低的被告，提供減刑認罪協議(Plea Bargain)是標準做法；對於那些表現出有意願解決問題和尋求治療的被告來說，這種協議尤其常見，布蘭妮在4月主動前往戒毒治療中心接受治療就是展現改進意願的做法之一。

「我認為沒有人會樂意認罪，但考慮到目前的情況，為了讓她擺脫這件事，我想大家都對結果感到滿意，」戈德斯坦在聽證會後說道，「我們感謝地方檢察官認可布蘭妮為幫助自己所採取的積極措施。」

戈德斯坦表示，布蘭妮最近結束治療後已經回家，有關她提前離開的報導「完全是謠言」；當被問及她接下來的計畫時，他則回答說：「我不知道，但我肯定她有很多事情要做。」

地區檢察官納薩連科(Erik Nasarenko)在聽證會後表示，布蘭妮以承擔「全部責任」，但強調酒駕是「嚴重的犯罪行為」，表示她必須遵守法庭達成的協議，包括繼續接受藥物濫用治療、每週與治療師會面以及每月與精神科醫生會面。