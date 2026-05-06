學「Prada惡魔」安海瑟薇抗老：少糖戒酒、睡前喝橄欖油

安海瑟薇43歲依舊是全球最美。(歐新社)

全球影迷引頸期盼的「穿著PRADA的惡魔2」討論熱度居高不下，今年已經43歲的安海瑟薇(Anne Hathaway)依舊狀態滿分、氣場全開，最近還登上PEOPLE雜誌「全球最美NO.1」，讓眾多網友感嘆女神的美貌與20年前幾乎沒有任何變化。

「穿著Prada的惡魔」是安海瑟薇演員生涯中的代表作，讓她的知名度更上層樓。安海瑟薇這次不再是當年的青澀菜鳥助理小安，而是在時尚界舉足輕重的大人物。除了角色進化令人期待，她的膚況緊緻透亮、毫無瑕疵，完全看不出來已經43歲。

這位全球第一美到底是如何保養的？令外界好奇。安海瑟薇曾分享她在飛機上與好友潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）一起敷面膜的素顏照，這種「隨時隨地都在養膚」的效率感，體現了她的護膚觀點：保養不分時間和地點，不管是長途飛行還是車程中，眼膜與面膜都是她的標配。

在飲食方面，安海瑟薇曾為電影實施純素飲食多年，後來轉為彈性植物飲食，以及「少糖戒酒」的健康飲食法則，每晚睡前會喝下兩小匙初榨橄欖油，不僅能潤滑腸道、促進排便，隔天起床更能感受到身體的輕盈感。