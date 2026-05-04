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Met Gala／甜茶女友激凸上陣 「乳點」視覺效果太勁爆

記者陳穎／即時報導
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凱莉珍娜一出場就是全場焦點。（美聯社）
凱莉珍娜一出場就是全場焦點。（美聯社）

「甜茶」提摩西夏勒梅(Timothee Chalamet )與網紅女友凱莉珍娜(Kylie Jenner)交往3年，凱莉珍娜今天再度成為Met Gala紅毯焦點，以大膽造型掀起話題。她穿著一襲貼身剪裁的「激凸禮服」，強烈視覺效果引發現場鎂光燈狂閃。

現年28歲的凱莉珍娜此次選擇Schiaparelli設計的無肩帶裸色束身胸衣，貼合身形的設計強調曲線輪廓，胸前以立體細節呈現「乳點」視覺效果，成為造型最大亮點。胸衣一路延伸至臀部位置，再以蕾絲長裙垂墜至地面，營造性感與優雅並存的風格衝突。

整體造型搭配鑽石項鍊，妝容則以偏煙燻感的精緻妝容呈現，髮型選擇側分造型並搭配復古好萊塢捲髮，額前留下一縷髮絲，增添復古氛圍。

外界原本期待她與男友提摩西夏勒梅一同出席，不過男方並未現身紅毯，引發粉絲猜測他可能轉往麥迪遜廣場花園觀看紐約尼克隊的季後賽賽事。

凱莉珍娜多年來一直是Met Gala最受矚目的常客之一，但她的紅毯表現也常伴隨爭議與話題。從早期2016年首次亮相、身穿Balmain銀色華麗禮服驚豔登場，到曾因戴棒球帽走紅毯引發討論，她始終維持高話題度與強烈個人風格，成為Met Gala紅毯上最具媒體效應的明星之一。

凱莉珍娜穿著激凸禮服出席Met Gala。（路透）
凱莉珍娜穿著激凸禮服出席Met Gala。（路透）

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