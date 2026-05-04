觀影說劇╱專家被要求「拉到走音」「音樂家四重奏」笑料不斷

「音樂家四重奏」集結4把史特拉底瓦里名琴辦演奏會，4位頂尖音樂家卻互不對盤。（圖／海鵬提供）

法國編導演全才女星華蕾莉董澤利（Valérie Donzelli）在最新作品「音樂家四重奏」（Les Musiciens）中飾演女企業家亞絲翠，為完成父親遺願，試圖集結四把史特拉底瓦里名琴，組成夢幻弦樂四重奏並舉辦傳奇音樂會，卻意外面對四位頂尖音樂家各自為政、互不相讓的混亂局面，笑料與衝突不斷。

值得一提的是，片中「四位素人演員」實際上全都是專業音樂家，因為使用的史特拉底瓦里名琴價值不菲，導演要求他們在鏡頭前刻意呈現「合奏失敗」的狀態，反而形成有趣反差。導演葛瑞格里馬涅（Grégory Magne）表示，當演奏太過完美時必須喊卡，反而是刻意「拉壞」時，才意外製造出現場笑果，也讓拍攝氣氛充滿驚喜。

「音樂家四重奏」在國際間獲得好評，被法國媒體形容創造出「無可置疑的真實感」，「費加洛報」更盛讚其「細膩而充滿喜樂」，兼具幽默與情感張力。

華蕾莉董澤利過去以「親愛的別哭」入圍奧斯卡 最佳外語片，並執導多部備受肯定的作品，包括入選坎城影展 競賽片的「非一般床邊故事」等。她作品一向以細膩情感與女性視角著稱，也展現對人際關係的敏銳觀察。

此次在「音樂家四重奏」中，她所飾演的亞絲翠必須整合性格迥異的音樂家：桀驁不馴的小提琴家喬治、盲人卻溫和的大提琴家彼得，以及擁有高人氣的中提琴網紅阿波琳，還有情感糾葛的莉絲。隨著四人衝突不斷升級，亞絲翠甚至必須求助作曲家查理波蒙出面協調，過程既混亂又充滿喜感。

華蕾莉董澤利也表示，與四位專業音樂家合作的拍攝過程，讓她彷彿置身一場真實音樂會，「不像在演戲，而是在現場聽一場高水準演奏」。該片最終也在「失去的周末電影俱樂部電影獎」中獲得最佳群體演出、最佳配樂與最佳外語片等肯定，展現作品在音樂與戲劇之間的獨特魅力。