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過世逾15年… 麥可傑克森再被控性侵 4人聲稱7歲受害

記者陳穎╱綜合報導
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已故流行音樂天王麥可傑克森在2009年過世。(路透資料照片)
已故流行音樂天王麥可傑克森在2009年過世。(路透資料照片)

已故流行天王麥可傑克森（Michael Jackson）遺產管理方，近日再度捲入性侵指控風波。來自美國紐澤西州的3兄弟與1名姊妹向洛杉磯聯邦法院提起訴訟，指控傑克森在他們童年時期長期進行性侵與操控，並稱其身邊工作人員明知情況卻縱容不作為。該案在原告接受「紐約時報」專訪後於近日引發外界關注。

訴狀將傑克森遺產管理單位及其主要負責人約翰布蘭卡（John Branca）、約翰麥克萊恩（John McClain），以及私人調查員赫爾曼魏斯伯格（Herman Weisberg）列為被告。原告指控，相關律師與調查人員在2019年協商和解過程中，假稱代表他們利益，實際上卻替遺產方運作，涉嫌誤導與操控。

訴狀內容詳述多起指控事件，稱傑克森在美國與海外巡演期間，甚至在紐澤西州原告家中作客時，對4人進行性侵。原告表示，當時年僅7、8歲便遭到侵犯，並一路持續至青少年時期，且父母皆不知情。訴狀指出，傑克森透過情感操控與「洗腦」，逐一建立關係並進行隔離。

4名原告分別為Edward Joseph Cascio、Dominic Savini Cascio、Marie-Nicole Porte與Aldo Cascio。訴狀指出，他們的父親曾任職於傑克森常下榻的豪華飯店，因而結識對方。原告進一步指控，傑克森以禮物、名人生活體驗與頻繁接觸取得信任，並透過酒精、藥物與色情內容降低他們的戒心，讓不當行為得以持續。

此外，訴狀也點名傑克森身邊團隊涉嫌協助掩蓋，包括提供酒精與藥物、安排隱私空間，甚至設置安全系統避免外界發現。部分指控更涉及知名地點，如夢幻莊園，以及伊莉莎白泰勒與艾爾頓強住所等。

對此，遺產管理方律師馬丁辛格（Martin Singer）強烈反駁，稱該訴訟是「為了金錢的勒索與炒作」，並指出Cascio家族過去長達25年公開力挺傑克森、否認所有不當指控，如今說法前後矛盾。律師強調，相關指控是在傑克森2009年過世逾15年後才提出，質疑其動機不單純。

律師進一步指出，家族過去曾要求高額和解金，包括2.13億美元與4000萬美元等數字，最終在2019年達成協議，由遺產方分5年給付支付每人約280萬美元，以避免爭議影響傑克森家族與相關事業發展。原告則主張，2024年遺產方曾試圖提高補償金以換取持續保密，並在2025年提出仲裁申請，反而違反保密條款。

紐約時報 洛杉磯

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