超嗨… 拉丁天后夏奇拉免費演唱會 巴西海灘擠爆200萬人

夏奇拉於里約熱內盧著名的科帕卡巴納海灘，展開免費大型演唱會。市長卡瓦列雷：「女狼出沒」(The She-Wolf)已在里約締造歷史。（美聯社）

拉丁天后夏奇拉(Shakira)在巴西 里約熱內盧(Rio de Janeiro)舉辦免費海灘演唱會，吸引2百萬歌迷擠爆現場，氣氛嗨到最高點。

美聯社報導，夏奇拉以2024年同名專輯「女人不哭」(Las Mujeres Ya No Lloran)舉行全球巡演，2日移師里約熱內盧「科帕卡巴納海灘」(Copacabana Beach)，儘管比原定時間延後一小時，直到深夜11時才登場，但現場歌迷照樣興奮尖叫、熱情鼓掌，隨著音樂熱情搖擺。

夏奇拉於里約著名的科帕卡巴納海灘，展開免費大型演唱會。（歐新社）

夏奇拉上台後不久，向歌迷感性追憶起30年前首次來到巴西的情景：「我18歲來到這裡，夢想著有一天能為你們歌唱，如今看到這一切，生命實在太奇妙了。」隨後演唱包括「Hips Don't Lie」、「La Tortura」和「La Bicicleta」等熱門歌曲。

壓軸則是與前男友、西班牙球星傑拉德·皮克(Gerard Piqué)分手後創作的暢銷歌曲「BZRP音樂系列Vol.53」(BZRP Music Sessions #53)」，並意有所指強調女性的堅韌精神：「我們女人每次跌倒後，都會變得更有智慧。」也為演唱會畫下完美句點。

由於演唱會位於公共海灘，一舉吸引200萬人捧場，里約熱內盧市長卡瓦列雷(Eduardo Cavaliere)在社群平台X證實：「『女狼出沒』(The She-Wolf，夏奇拉2009年熱門歌曲)已在里約締造歷史。」而且拜大批遊客湧入以及餐飲、旅宿等需求，夏奇拉演唱會預估為當地帶來約1億5500萬美元經濟效益。

巴黎楠泰爾大學(Paris Nanterre University)攻讀流行音樂與數位科技的博士生馬亞(Felipe Maia)點出夏奇拉在巴西大受歡迎的原因：「很大程度與她來自哥倫比亞有關，哥倫比亞文化與巴西有很多相似之處，為她與巴西長久以來的關係錦上添花。」

38歲女歌迷蒙泰羅(Erica Monteiro)坦承自己是聽夏奇拉歌曲長大：「對我來說，她代表我們拉丁族群的力量。」還有30歲建築師安德拉德(Wanderson Andrade)遠從巴西中部搭機前來，並強調：「我去年就想看她的表演，但沒買到票，今天夢想成真了。」