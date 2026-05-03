諾蘭史詩「奧德賽」攻暑期強檔 史匹柏「揭密日」提前上映避開

導演克里斯多福諾蘭的史詩鉅作「奧德賽」劇照。（美聯社)

今年夏天好萊塢 全力搶攻暑假檔，推出超級英雄片、動畫電影和恐怖片，內容琳瑯滿目，其中最引人注目的莫過於史詩鉅作「奧德賽」(The Odyssey)。

美聯社報導，預計7月17日上映的「奧德賽」未演先轟動，導演克里斯多福諾蘭(Christopher Nolan)坦承壓力山大：「任何執導『奧德賽』的人都肩負著全世界對史詩電影的期盼和夢想，其中蘊含巨大責任。」曾執導過三部蝙蝠俠電影的諾蘭強調：「他們(影迷)想知道電影人是否傾注全部心血，而我真的盡全力要拍出最好電影。」

此外，導演史蒂芬史匹柏(Steven Spielberg)科幻新片「揭密日」(Disclosure Day)為避免與「奧德賽」硬碰硬，提前一個月在6月12日上映。

至於DC影業推出超級英雄電影「女超人」(Supergirl，6月26日)與「蜘蛛人 ：重生日」(Spider-Man: Brand New Day，7月31日)，後者寄望延續上一部19億元票房佳績。

另外PG級電影票房近年屢創佳績，包括「玩具總動員5」(Toy Story 5，6月19日)、「迷你兵團與大怪獸」(Minions & Monsters，7月1日)以及真人版「海洋奇緣」(Moana，7月10日)也將搶攻暑假檔，預估票房有望突破10億元。

同時片商看好恐怖片，將「鬼玩人」(Evil Dead)第六部續集「屍變焚場」(Evil Dead Burn，7月10日)和「陰兒房：穿越陰深處」(Insidious: Out of the Further，8月21日)安排在暑假上映。

由於串流平台興起與戲院調整檔期，好萊塢不再把大片集中在熱門檔期，5月22日上映的「星際大戰：曼達洛人與古古」(Star Wars: The Mandalorian and Grogu)更是專為IMAX影院推出的電影，導演法夫洛(Jon Favreau)直言：「大家家裡都有很棒的平板電視，你總得給他們一個出門(看電影)的理由。」

還有大導演詹姆斯卡麥隆(James Cameron)動用最新技術與17套攝影系統，拍攝創作女歌手怪奇比莉(Billie Eilish)去年在英國曼徹斯特(Manchester)四場演唱會，製作3D紀錄片(5月8日上映)，強調「戲院獨享」的觀影體驗：「3D效果令人驚嘆，觀眾既能感受到與她的親密互動，又能感受盛大演出的震撼場面。」