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方基墨AI電影甫公開 奧斯卡公布新規：AI演員、編劇不能提名

記者陳穎／綜合報導
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已故男星方基墨的AI版本電影才剛向戲院業者公開，就迎來奧斯卡關於AI的新規。（...
已故男星方基墨的AI版本電影才剛向戲院業者公開，就迎來奧斯卡關於AI的新規。（美聯社)

奧斯卡主辦單位美國影藝學院近日公布多項重大改革，將自2027年第99屆奧斯卡金像獎起正式上路，從報名資格、投票制度到獎項認定全面調整，包含「最佳國際影片」及表演類獎項新規最受外界矚目。其中，以人工智慧(AI)創造的演員與編劇將不具備角逐奧斯卡金像獎的資格。

過去「最佳國際影片」必須由各國官方選送代表作品參賽的規定將徹底被改變，未來只要是非英語電影，並在指定國際影展奪下重要獎項，即可直接報名角逐奧斯卡，包括釜山影展、柏林影展金熊獎、坎城影展金棕櫚獎、威尼斯影展金獅獎等。此舉被視為鬆綁國家審查制度，也讓更多優秀作品有機會站上奧斯卡舞台。

近年已有多起爭議案例，例如法國電影「墜惡真相」(Anatomy of a Fall)勇奪坎城金棕櫚獎，卻未獲法國選送，改由「火上鍋」(The Taste of Things)代表參賽，最終雙雙失利；伊朗名導賈法潘納希(Jafar Panahi)的作品「只是一場意外」(It Was Just An Accident)也曾因政治因素無法由母國送件。新制實施後，類似情況可望獲得解套。

此外，「最佳國際影片」的得獎主體也將從過往的「國家」改為「電影本身」，導演姓名更將首度刻上小金人獎座，象徵對創作者個人成就的正式肯定。過去該獎項常被視為國家榮耀，且不列入導演個人得獎紀錄，此次調整被認為是制度上的重大轉向。

凱特溫絲蕾(Kate Winslet)曾憑「為愛朗讀」(The Reader)與「真愛旅程」(Revolutionary Road)同年角逐獎項，最終僅以前者入圍並奪下影后，後者則成為影迷心中的遺珠。表演類獎項為免再發生，新規則允許同一位演員在同一獎項中同時獲得兩項提名。舊制下若同一演員有兩個角色都擠進前五名，僅保留票數較高者，另一角色將被剔除。新制全面開放後，未來可能出現「一人包辦兩席入圍」的罕見局面。

近年備受關注的AI議題，影藝學院也首度明確表態，編劇類獎項的參賽作品必須以人類創作為核心，才能具備提名與得獎資格。雖未全面禁止AI應用於電影製作，但在劇本類獎項中，規則劇本必須由人類創作才能獲得參賽資格；此外，演技類獎項唯有由人類在徵得其同意下所演出的角色才具備角逐資格。在這項新規定宣布前幾天，已故男星方基墨(Val Kilmer)的AI版本才剛向戲院業者公開。這位演出「捍衛戰士」(Top Gun)的影星已於一年前離世。

其他技術類獎項也同步更新，包括攝影類初選名單固定為20部作品；化妝與髮型設計類要求會員須出席至少一場決選會議才能投票；原創歌曲類進一步明確片尾歌曲參賽條件；視覺特效類則規定會員須完整觀看決選展示影片，方可參與最終投票。

美國影藝學院公布奧斯卡金像獎多項變革。（美聯社）
美國影藝學院公布奧斯卡金像獎多項變革。（美聯社）

威尼斯影展 人工智慧 AI

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