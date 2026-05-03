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與姊夫圖奇星光大道同摘星 艾蜜莉布朗戲稱：一起被踩腳底

記者陳穎／綜合報導
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艾蜜莉布朗(右)、史丹利圖奇一起在星光大道留名。（美聯社）
艾蜜莉布朗(右)、史丹利圖奇一起在星光大道留名。（美聯社）

「穿著Prada的惡魔」(The Devil Wears Prada)睽違20年再推出續集，片中從秘書升格為時尚品牌總監的艾蜜莉布朗(Emily Blunt)與始終擔任米蘭達重要夥伴的史丹利圖奇(Stanley Tucci)，近日一同在好萊塢星光大道留名。兩人不僅是「穿著Prada的惡魔」的經典搭檔，私下更是姊夫與小姨子的家人關係，難得同框見證榮耀時刻，話題十足。

艾蜜莉布朗在致詞時幽默表示，兩人過去已經共度許多時光，如今連名字都將「一起被人踩在腳下」，笑稱這樣也不錯，展現一貫機智風格。現場氣氛溫馨又熱鬧。

曾與兩人合作的梅莉史翠普也特別出席送上祝福，她對艾蜜莉布朗深情表示「感覺像是我生的女兒一樣」，直言為她感到無比驕傲，並期待未來再次合作；對圖奇則感性告白，稱兩人相識已久、共同經歷人生起伏，「我深深愛你」。

此外，曾與艾蜜莉布朗合作「奧本海默」(Oppenheimer)的小勞勃道尼(Robert Downey Jr.)也現身力挺，以幽默又充滿情感的發言形容艾蜜莉布朗的魅力，盛讚她專業、冷靜又充滿同理心，並笑稱她是「你高中永遠交不到的那種女朋友」。他也提到兩人在諾蘭導演作品中的合作經歷，展現深厚情誼。

活動當天星光熠熠，包括巨石強森(Dwayne Johnson)、麥特戴蒙(Matt Damon)，以及艾蜜莉布朗的丈夫約翰卡拉辛斯基(John Krasinski)、圖奇的妻子菲莉絲蒂布朗(Felicity Blunt)等人都到場力挺，場面相當熱鬧。

艾蜜莉布朗(左起)、史丹利圖奇、梅莉史翠普在好萊塢星光大道合影。（美聯社）
艾蜜莉布朗(左起)、史丹利圖奇、梅莉史翠普在好萊塢星光大道合影。（美聯社）

小勞勃道尼(左)巨石強森現身祝賀。（路透）
小勞勃道尼(左)巨石強森現身祝賀。（路透）

艾蜜莉布朗在好萊塢星光大道留名。（美聯社）
艾蜜莉布朗在好萊塢星光大道留名。（美聯社）

好萊塢 星光大道 奧本海默

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