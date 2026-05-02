我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

精神航空停飛引搶票潮 機票暴漲四倍 多華人受影響

五一華爾街示威多人被捕 國會參選人朴永哲遭拘

「穿著Prada的惡魔」大和解 艾蜜莉認「被踩腳底」梅姨喊：像我女兒

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
艾蜜莉布朗(左起)、史丹利圖奇、梅莉史翠普在好萊塢星光大道合影。（美聯社）
艾蜜莉布朗(左起)、史丹利圖奇、梅莉史翠普在好萊塢星光大道合影。（美聯社）

「穿著Prada的惡魔」暌違20年再推出續集，片中從秘書升格為時尚品牌總監的艾蜜莉布朗(Emily Blunt)與始終擔任米蘭達重要夥伴的史丹利圖奇（Stanley Tucci），近日一同在好萊塢星光大道留名。兩人不僅是「穿著Prada的惡魔」的經典搭檔，私下更是姊夫與小姨子的家人關係，難得同框見證榮耀時刻，話題十足。

艾蜜莉布朗(右)、史丹利圖奇是工作上好夥伴，也是家人。（美聯社）
艾蜜莉布朗(右)、史丹利圖奇是工作上好夥伴，也是家人。（美聯社）

艾蜜莉布朗在好萊塢星光大道留名。（美聯社）
艾蜜莉布朗在好萊塢星光大道留名。（美聯社）

艾蜜莉布朗在致詞時幽默表示，兩人過去已經共度許多時光，如今連名字都將「一起被人踩在腳下」，笑稱這樣也不錯，展現一貫機智風格。現場氣氛溫馨又熱鬧。

曾與兩人合作的梅莉史翠普也特別出席送上祝福，她對艾蜜莉布朗深情表示「感覺像是我生的女兒一樣」，直言為她感到無比驕傲，並期待未來再次合作；對圖奇則感性告白，稱兩人相識已久、共同經歷人生起伏，「我深深愛你」。

艾蜜莉布朗(右)、史丹利圖奇一起在星光大道留名。（美聯社）
艾蜜莉布朗(右)、史丹利圖奇一起在星光大道留名。（美聯社）

此外，曾與艾蜜莉布朗合作「奧本海默」的小勞勃道尼也現身力挺，以幽默又充滿情感的發言形容艾蜜莉布朗的魅力，盛讚她專業、冷靜又充滿同理心，並笑稱她是「你高中永遠交不到的那種女朋友」。他也提到兩人在諾蘭導演作品中的合作經歷，展現深厚情誼。

小勞勃道尼(左)巨石強森現身祝賀。（路透）
小勞勃道尼(左)巨石強森現身祝賀。（路透）

活動當天星光熠熠，包括巨石強森、麥特戴蒙，以及艾蜜莉布朗的丈夫約翰卡拉辛斯基、圖奇的妻子菲莉絲蒂布朗等人都到場力挺，場面相當熱鬧。

好萊塢 星光大道 奧本海默

上一則

五月天怪獸超狂成就解鎖 國際品牌推專屬簽名吉他致敬

延伸閱讀

「穿著Prada的惡魔2」惡魔祕書和「他」是姻親 曝「私下差很大」

「穿著Prada的惡魔2」惡魔祕書和「他」是姻親 曝「私下差很大」
安海瑟薇「穿著Prada的惡魔2」時尚惡魔跌落神壇 5大爆點

安海瑟薇「穿著Prada的惡魔2」時尚惡魔跌落神壇 5大爆點
「Prada惡魔2」紐約首映 梅姨、安海瑟薇時尚霸氣同框

「Prada惡魔2」紐約首映 梅姨、安海瑟薇時尚霸氣同框
梅莉史翠普嚇傻「Prada惡魔」上映時 張員瑛才2歲

梅莉史翠普嚇傻「Prada惡魔」上映時 張員瑛才2歲

熱門新聞

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
林青霞滿臉都是笑容，親和力十足。(取材自微博)

71歲林青霞淡妝「滿頭白髮」全被拍 網讚：優雅老去範本

2026-04-26 02:31
梁朝偉主演的文藝片「寂靜的朋友」，叫好不叫座。(取材自微博ˇ)

豆瓣7.9卻遇冷…梁朝偉「寂靜的朋友」上映4天票房不到300萬

2026-05-01 08:00
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45

超人氣

更多 >
大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…

大米吃到底才驚覺異常 華人去好市多退貨 結果…
這雙Brooks運動鞋太好穿 讓Nike死忠粉都變心了

這雙Brooks運動鞋太好穿 讓Nike死忠粉都變心了
英國媽媽覺得不對勁 出門前多看一眼救了18歲兒

英國媽媽覺得不對勁 出門前多看一眼救了18歲兒
美國人流行自訂中國建材、五金 房子蓋到好省下10萬美元

美國人流行自訂中國建材、五金 房子蓋到好省下10萬美元
開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格

開法拉利還領糧食券 農業部嚴打詐欺收緊資格