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「惡靈古堡」系列新作登場 新生代恐怖大師驚喜操刀 回歸純粹恐懼

記者廖福生／即時報導
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電影「惡靈古堡：爆發夜」這次找來好萊塢最炙手可熱的鬼才，話題驚悚片「凶器」的導演...
電影「惡靈古堡：爆發夜」這次找來好萊塢最炙手可熱的鬼才，話題驚悚片「凶器」的導演札克克瑞格執導。（圖／索尼提供）

電影「惡靈古堡：爆發夜」（Resident Evil）首支預告正式曝光，這次找來好萊塢最炙手可熱的鬼才，話題驚悚片「凶器」（Weapons）的導演札克克瑞格（Zach Cregger）執導，以更貼近現實的生存視角與高壓節奏，以及充滿風格化的運鏡手法，帶來耳目一新的恐怖體驗。

札克克瑞格在2022年拍出一鳴驚人的驚悚片「宿劫」（Barbarian）之後，成為現今累積粉絲數量最快的新銳導演，上一部作品「凶器」更締造全球2.7億美金的誇張成績，在影評與觀眾間累積口碑，成功建立其獨特的驚悚敘事風格。擅長在日常場景中層層堆疊不安，並以出其不意的轉折製造衝擊，使他成為近年備受矚目的類型片導演之一。

本次電影以全新角色與事件切入，開啟系列嶄新敘事方向，導演札克克瑞格日前於拉斯維加斯的CinemaCon中，形容本片是一場「盛大又駭人的旅程」，並強調希望作品能「忠於遊戲精神」。

他也透露，自己在過去數十年間投入大量時間遊玩「惡靈古堡」，相較於過去作品標誌性的敘事翻轉與結構設計，這次電影「不會有敘事炫技、時間跳躍或打亂時序的章節安排」，而是讓觀眾「緊緊跟隨主角，以徒步視角穿越一個處心積慮要將他摧毀的世界」，全面強化沉浸式的生存壓力。

電影「惡靈古堡：爆發夜」故事聚焦醫療運送員布萊恩，在一次例行任務中，意外捲入迅速失控的災難現場。短短一夜之內，感染擴散、秩序瓦解，整座城市陷入混亂。他被迫踏上一場毫不停歇的逃亡，在資訊斷裂與資源匱乏的情況下，面對未知威脅與人性考驗，與時間展開極限競速。

「惡靈古堡：爆發夜」以更貼近現實的生存視角與高壓節奏，以及充滿風格化的運鏡手法，...
「惡靈古堡：爆發夜」以更貼近現實的生存視角與高壓節奏，以及充滿風格化的運鏡手法，帶來耳目一新的恐怖體驗。（圖／索尼提供）

本次電影以全新角色與事件切入，開啟系列嶄新敘事方向。（圖／索尼提供）
本次電影以全新角色與事件切入，開啟系列嶄新敘事方向。（圖／索尼提供）

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