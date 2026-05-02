小金人被視武器？俄導搭機遭強迫託運 差點丟失

俄羅斯籍導演塔蘭金3月間以紀錄片「無名小卒對抗普亭」獲得奧斯卡最佳紀錄片獎。(路透資料照片)

前不久勇奪奧斯卡 最佳紀錄片獎的作品「無名小卒對抗普亭」（Mr. Nobody Against Putin）傳出小金人獎座「離奇失蹤案」。俄羅斯籍導演塔蘭金（Pavel Talankin）日前帶著獎座欲在美國紐約機場登機時，卻遭安檢人員強迫送進飛機貨運艙，但抵達德國 後獎座竟不翼而飛。數個小時後，航空公司終尋回獎座，並就此道歉。

香港 01報導，塔蘭金在飛抵德國法蘭克福後向媒體表示，「他們怎麼會把奧斯卡獎座視為武器，這簡直令人費解， 我以前都帶著它坐飛機，從未遇到任何問題。」

據紀錄片另一導演博倫斯坦（David Borenstein）於4月30日在社交網站講述，塔蘭金乘坐德國漢莎航空從紐約飛往德國法蘭克福，但美國運輸安全管理局一名保安檢查人員攔住他，指重約3.8公斤的奧斯卡小金人「可能被當成武器使用」。

文內提到，「他沒有託運行李，於是保安人員把小金人裝進一個盒子，然後送到飛機底部。它最終沒有抵達法蘭克福」，當時，現場一度混亂，周圍的人都不理解航空公司的作法。

塔蘭金稱，今年帶著奧斯卡獎座、英國影藝學院獎獎座多次搭乘美國國內線與國際航班，皆毫無問題，還說「若換成奧納多狄卡皮歐，就不會出這種事了」。

班機抵達法蘭克福機場後，工作人員一度找不到裝著小金人的紙箱。直到約4個小時後，航空公司才說已找回「小金人」，並向失主致歉。

據悉，「無名小卒對抗普亭」講述俄烏戰爭後，俄羅斯普京政府如何在學校推行思想教育。這是塔蘭金的親身故事，故事發生在俄羅斯煉銅重鎮卡拉巴什（Karabash），塔蘭金在當地擔任學校活動協調員，負責拍攝學校活動。