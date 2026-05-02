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痛批大裁員… 黃蜂女挺老戰友 砲轟迪士尼讓AI取代藝術家

娛樂新聞組╱綜合報導
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曾演出「黃蜂女」的影星伊凡潔琳莉莉談迪士尼裁員事件。（路透資料照片）
曾演出「黃蜂女」的影星伊凡潔琳莉莉談迪士尼裁員事件。（路透資料照片）

漫威宇宙（MCU）風波不斷！根據《DEADLINE》報導，近日迪士尼公司（The Walt Disney Company）驚傳全球大規模裁員，削減約8%的人力，災情甚至延燒至漫威影業的視覺開發部、電影、電視及漫畫等多個部門。曾演出「蟻人」系列核心角色「黃蜂女」霍普的影星伊凡潔琳莉莉（Evangeline Lilly），近日打破沉默，在社群平台上公開抨擊迪士尼，為失去工作的幕後功臣叫屈。

據「噓！星聞」報導，伊凡潔琳莉莉在影片中透露，看到社群上的裁員消息後，她第一時間親自向老戰友Andy Park求證。Andy Park是漫威內部的重量級畫師，不僅設計了初代「黃蜂女」戰袍，更參與多款英雄造型研發，沒想到他也證實自己已不在名單內。莉莉語帶哽咽地表示：「我簡直不敢相信，迪士尼竟然讓那些用想像力和天才賦予漫威靈魂的藝術家離開。這些人從一開始就設計了這些英雄，現在卻要被AI取代！」

「我真的非常抱歉，Andy。」莉莉在鏡頭前情緒激動，她痛批迪士尼高層將這些功臣視為「過時產品」，並指出科技巨頭正在將人類的藝術創作強行餵給AI，再讓機器人複製、衍生成新的版本。她直言：「這些是人類的發明與創作，不該被科技巨頭竊取。這一切太噁心、太恐怖了！」

除了為基層藝術家發聲，莉莉更在貼文中直接向加州立法人員喊話：「那些能將人類藝術從AI資料庫中移除的法律在哪裡？」 她不滿地指出，高層靠著剝奪創作者的才華來致富，卻讓藝術家挨餓，這簡直是產業的恥辱。

伊凡潔琳莉莉感性呼籲漫威粉絲，請大家給予Andy Park等被裁藝術家更多支持與鼓勵。她強調：「無論未來的科技如何發展，你們才是創造奇蹟的魔法師。」

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