「亡命之徒」鄉村創作歌手大衛艾倫科 86歲辭世

鄉村創作歌手大衛艾倫科離世。（美聯社）

知名鄉村創作歌手大衛艾倫科(David Allan Coe)逝世，享年86歲，但死因並未公開。

美聯社報導，大衛艾倫科遺孀金柏莉(Kimberly Hastings Coe)向「滾石雜誌」(Rolling Stone)證實其夫過世消息：「我的丈夫、我的朋友、我的知己，以及我多年來的生命。我永遠不會忘記他，我也不希望其他人忘記他。」

長期與大衛艾倫科聯手巡迴演唱的搖滾小子(Kid Rock)也透過社群平台X發文哀悼：「我了解他不為人知的一面，他思想深入、心地善良，就像亡命之徒一樣真實。」

來自俄亥俄州 的大衛艾倫科年少輕狂，不但住過感化院，還因持有竊盜用具入獄服刑，不過1983年受訪問時堅稱：「如果沒有音樂，我永遠無法熬過獄中生活。」

出獄後的大衛艾倫科踏入歌壇，憑藉創作「去你的工作」(Take This Job and Shove It)以及演唱「蒙娜麗莎失去笑容」(Mona Lisa Lost Her Smile)及「旅程」(The Ride)等知名歌曲吸引一批死忠粉絲，不過粗鄙、淫穢的歌詞以及充滿波折的人生經歷也被貼上「不法之徒」、「地下」等標籤，成為鄉村音樂重鎮納什維爾(Nashville)的邊緣人。

此外，大衛艾倫科在1978年和1982年先後錄製的限制級專輯「神聖之物」(Nothing Sacred)與「地下專輯」(Underground Album)，因涉及種族歧視、恐同和露骨性描寫而飽受批評，時隔多年後，2001年受訪時坦承後悔；他說：「這些歌曲原本是為摩托車手在營火旁演唱，我至今不會在演唱會上唱這些歌。」

至於大衛艾倫科好友韋德(David Wade)則向美聯社證實，已經著手製作紀錄片：「他為此接受數小時採訪，一切由經費、歌曲版權和許可來決定。」並強調紀錄片將展現大衛艾倫科「從入獄到摩托車幫派分子、再到歌曲創作者的人生經歷」。