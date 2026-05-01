我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網球／錦織圭宣布本季退休 最高排世界第4創日本紀錄

美海軍連傳火災 神盾艦「希金斯號」起火 電力與推進癱瘓

加州檢察官提控布蘭妮酒駕、毒駕 5/4官司提審

編譯尤寶琪／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
小甜甜布蘭妮被控在酒精和至少一種毒品的共同影響下駕車。（路透資料照片）
小甜甜布蘭妮被控在酒精和至少一種毒品的共同影響下駕車。（路透資料照片）

流行天后小甜甜布蘭妮(Britney Spears)3月間在加州因「受影響下駕駛」(driving under the influence，DUI)被捕；4月30日，文圖拉郡(Ventura County)地方檢察官辦公室表示，這位44歲的流行歌手被控在酒精和至少一種毒品的共同影響下駕車。

布蘭妮的代表暫未對此事發表評論。

針對布蘭妮的刑事訴狀並未具體說明這位流行天后被指控受到哪種酒類或毒品的影響，也未說明布蘭妮飲用的酒精或服用的毒品實際劑量。

加州公路巡警(California Highway Patrol)聲稱，在3月4日於布蘭妮住家附近的101號高速公路(U.S. 101)上，攔下了這位超速且危險駕駛著一輛黑色寶馬(BMW)的歌手。布蘭妮當時似乎處在受到酒精或毒品影響的狀態，並在接受了一系列現場酒駕測試後，被警方以涉嫌酒駕或在藥物或酒精的影響下駕駛而被逮捕，隨後被送往文圖拉郡監獄。

布蘭妮在隔天獲准保釋出獄；警方完成調查後，已在3月23日將調查結果交給檢方；一位發言人當時直言，稱布蘭妮的行為「完全不可原諒」，並表示在理想情況下，這應該是「布蘭妮人生中早該出現改變的第一步」。

布蘭妮的發言人指出，小甜甜在被捕一個多月後，主動前往戒毒治療中心接受治療。

布蘭妮的提審定於5月4日舉行；檢察官表示，由於受指控的罪名是輕罪，因此無需出庭；此案將按照針對無酒駕記錄、無交通事故或交通事故傷亡且血液酒精濃度較低被告的標準程序進行處理。

檢察官表示，布蘭妮5月4日在法庭上預計將會收到被稱為「魯莽駕駛」(wet reckless)的減刑認罪協議(Plea Bargain)，允許被告認罪並獲得一年緩刑、抵扣在監獄服刑的時間、參加強制性酒駕課程以及繳納州政府規定的罰款和費用。

加州 布蘭妮

上一則

綠帽夫要求 粿粿、王子不倫戀判決書曝光 還加映案外案

下一則

田曦薇傳人鬼戀宋威龍 新劇未官宣先上演搶番位

延伸閱讀

布蘭妮不在家出事了 2個兒子搬進豪宅「鳩佔鵲巢」爽住莊園開名車

布蘭妮不在家出事了 2個兒子搬進豪宅「鳩佔鵲巢」爽住莊園開名車
華埠車禍1死1傷 76歲駕駛三周後被捕

華埠車禍1死1傷 76歲駕駛三周後被捕
加州懲教官竟與毒梟聯手 跨境走私毒品

加州懲教官竟與毒梟聯手 跨境走私毒品
歌星涉肢解14歲少女藏行李箱4個月 殺人原因曝光

歌星涉肢解14歲少女藏行李箱4個月 殺人原因曝光

熱門新聞

丁曉雯(右)、李建復邀約民眾聽民歌。圖／新視紀整合行銷提供

唱紅「龍的傳人」急流勇退到美國 如今他是大公司董事長

2026-04-29 08:48
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
林青霞滿臉都是笑容，親和力十足。(取材自微博)

71歲林青霞淡妝「滿頭白髮」全被拍 網讚：優雅老去範本

2026-04-26 02:31
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55

超人氣

更多 >
巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要

巴菲特、川普愛可樂炸雞卻長壽 研究揭「1大關鍵」：比飲食更重要
社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入

社安局一動作 這兩類人悄悄增加數千元收入
中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活

中年夫婦靠這招先見之明 享受被子女「賴著」的生活
擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟

擅自佔屋者霸佔鄰宅 華裔大學生路見不平循司法管道救濟
台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金

台單親媽只高中學歷 兒獲多藤校錄取 拿38萬獎學金