加州檢察官提控布蘭妮酒駕、毒駕 5/4官司提審

小甜甜布蘭妮被控在酒精和至少一種毒品的共同影響下駕車。（路透資料照片）

流行天后小甜甜布蘭妮 (Britney Spears)3月間在加州 因「受影響下駕駛」(driving under the influence，DUI)被捕；4月30日，文圖拉郡(Ventura County)地方檢察官辦公室表示，這位44歲的流行歌手被控在酒精和至少一種毒品的共同影響下駕車。

布蘭妮的代表暫未對此事發表評論。

針對布蘭妮的刑事訴狀並未具體說明這位流行天后被指控受到哪種酒類或毒品的影響，也未說明布蘭妮飲用的酒精或服用的毒品實際劑量。

加州公路巡警(California Highway Patrol)聲稱，在3月4日於布蘭妮住家附近的101號高速公路(U.S. 101)上，攔下了這位超速且危險駕駛著一輛黑色寶馬(BMW)的歌手。布蘭妮當時似乎處在受到酒精或毒品影響的狀態，並在接受了一系列現場酒駕測試後，被警方以涉嫌酒駕或在藥物或酒精的影響下駕駛而被逮捕，隨後被送往文圖拉郡監獄。

布蘭妮在隔天獲准保釋出獄；警方完成調查後，已在3月23日將調查結果交給檢方；一位發言人當時直言，稱布蘭妮的行為「完全不可原諒」，並表示在理想情況下，這應該是「布蘭妮人生中早該出現改變的第一步」。

布蘭妮的發言人指出，小甜甜在被捕一個多月後，主動前往戒毒治療中心接受治療。

布蘭妮的提審定於5月4日舉行；檢察官表示，由於受指控的罪名是輕罪，因此無需出庭；此案將按照針對無酒駕記錄、無交通事故或交通事故傷亡且血液酒精濃度較低被告的標準程序進行處理。

檢察官表示，布蘭妮5月4日在法庭上預計將會收到被稱為「魯莽駕駛」(wet reckless)的減刑認罪協議(Plea Bargain)，允許被告認罪並獲得一年緩刑、抵扣在監獄服刑的時間、參加強制性酒駕課程以及繳納州政府規定的罰款和費用。