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裘莉養女罕見談母親「最無私、最慈愛、善解人意女性」

娛樂新聞組／綜合報導
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美國女星安潔莉娜裘莉(右)的養女札哈拉(左)，罕見公開稱讚母親是她所見過最無私、...
美國女星安潔莉娜裘莉(右)的養女札哈拉(左)，罕見公開稱讚母親是她所見過最無私、最慈愛且善解人意的女性；圖為2025年1月兩人出席在加州舉行的第82屆金球獎頒獎典禮。(路透)

好萊塢女星安潔莉娜裘莉(Angelina Jolie)的養女札哈拉(Zahara)，近日在亞特蘭大史培爾曼學院(Spelman College)母女會中，罕見公開稱讚母親是她所見過最無私、最慈愛且善解人意的女性」。

八卦新聞Page Six報導，現年21歲的札哈拉在演說中感性表示，要描述母女關係極具挑戰，「不是因為我不珍惜，而是因為我和媽媽有一種獨特而親密的關係，很難用言語形容。」她提到，裘莉於2005年從衣索比亞(Ethiopia)將當時6個月的她領養回家，並不斷教導她與5個兄弟姊妹要樂於助人、善良與追求自我成長。

「我之所以堅強，是因為有堅強的女性養育我。」札哈拉說，「謝謝妳，媽媽。」50歲的裘莉隨後也上台致謝，充滿對女兒的驕傲，「我由衷地感謝你們(主辦單位)讓我和女兒有機會共同分享這一刻。」

這場溫馨的聚會再次凸顯裘莉與孩子緊密的關係，卻也對應孩子與父親布萊德彼特(Brad Pitt)日益疏遠的現況。裘莉與小布自2016年兩人分居並於2024年正式離婚以來，6名子女與小布的關係據傳已降至冰點。

事實上，孩子們正陸續在行動上與小布切割。札哈拉在2023年加入姊妹會時，便非正式去掉「彼特」(Pitt)姓氏，改稱自己為「札哈拉·馬利·裘莉」(Zahara Marley Jolie)；17歲的小女兒薇薇安(Vivienne)在參與百老匯舞台劇製作也使用「薇薇安·裘莉」(Vivienne Jolie)之名。長女希洛(Shiloh)更是於2024年5月滿18歲當天，向法院申請依法刪除姓氏，並於同年8月獲准。

儘管父子關係緊繃，消息人士於2025年7月透露，小布仍未放棄希望，渴望有一天能與孩子們重聚，並對自己作為父親的身分感到自豪，期盼時間能彌補親子的裂痕。

美國女星安潔莉娜裘莉(右)的養女札哈拉(左)，罕見公開稱讚母親是她所見過最無私、...
美國女星安潔莉娜裘莉(右)的養女札哈拉(左)，罕見公開稱讚母親是她所見過最無私、最慈愛且善解人意的女性；圖為2025年1月兩人出席在加州舉行的第82屆金球獎頒獎典禮。(路透)

布萊德彼特 亞特蘭大 好萊塢

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