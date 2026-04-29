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「女郎俱樂部」黎安萊姆絲多病纏身 取消巡迴喊「心碎」

記者陳穎／即時報導
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黎安萊姆絲驚傳重病取消所有工作行程。（美聯社）
黎安萊姆絲驚傳重病取消所有工作行程。（美聯社）

美國鄉村天后黎安萊姆絲（LeAnn Rimes）2000年電影在電影「女狼俱樂部」（Coyote Ugly）獻唱了4首歌曲，並在片中客串演出自己。她演唱的主題曲〈Can't Fight The Moonlight〉（擋不住的月光）最為經典，風靡全球。

她近日宣布因健康狀況亮紅燈，於社群限時動態表示，因為「嚴重生病」，被迫取消多場演出，本周無法進行旅行與登台表演。原訂於華盛頓州舉行的兩場演出將延期舉行，新日期分別為5月31日（斯波坎）與6月2日（西雅圖）。她也向粉絲致歉，並承諾無法配合新場次的觀眾可辦理退票。

黎安在聲明中寫道：「我真的非常心碎必須延期，也非常感謝大家在我康復期間的體諒與支持。我很期待能盡快重返舞台與你們見面。」不過她並未透露具體病因。

目前黎安正進行「30 Years of Blue」巡演，行程預計持續至7月底。就在發病前不久，她才與丈夫艾迪西布里安（Eddie Cibrian）飛往墨西哥度假，慶祝結婚15周年。她也分享旅遊照片，坦言家中近期面臨「令人心碎且緊繃的家庭狀況」，讓這次紀念日充滿眼淚與擔憂，但仍夾雜著感謝與愛的時刻。

黎安近期健康狀況頻頻成為話題。幾周前網路流傳一段影片，她在接受一項特殊療程時痛哭失聲，畫面中多名醫療人員協助固定她的身體並調整下顎，她事後表示「沒想到下顎有這麼多壓力」。該療程由一間主打身心調整的健康中心進行。

今年1月，她也曾接受「血漿置換療法」（Therapeutic Plasma Exchange），宣稱可清除體內黴菌與微塑膠。該療程費用不菲，單次約1萬美元，完整療程更高達4.5萬美元。

黎安過去曾公開談及自身健康困擾，包括焦慮、憂鬱、乾癬以及更年期前期等問題。此次突發重病取消演出，也讓外界對她的健康狀況格外關注。

西雅圖 墨西哥 華盛頓州

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