我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德總理批評美國 「被伊朗玩弄」 川普親上火線反嗆

英王查理訪美會科技領袖 一句話逗笑黃仁勳

「侏羅紀」山姆尼爾化療無效 改用38萬美元新療法抗癌成功

記者陳穎╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
山姆尼爾成功戰勝癌症病魔。（路透資料照片）
山姆尼爾成功戰勝癌症病魔。（路透資料照片）

曾演出「侏羅紀公園」的資深男星山姆尼爾（Sam Neill）傳出振奮人心的好消息，他近日親自證實，歷經先進治療後，體內已無癌細胞，成功對抗病魔。

現年78歲的山姆尼爾，2022年在宣傳「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World: Dominion 期間，被診斷出第3期血癌。近日接受訪問時，他坦言當時化療失效，一度陷入絕境，「我當時不知所措，看起來就像快撐不下去了，情況顯然不太理想。」所幸，他後來接受了先進的嵌合抗原受體T細胞療法（CAR-T），這項療法在英國平均每位患者費用高達28萬英鎊(約37.86萬美元)，透過改造患者自身的T細胞來攻擊癌細胞，效果顯著。

山姆尼爾接受澳洲「7 News」訪問時興奮表示：「我剛做完掃描，體內已經沒有癌症了，這真的非常不可思議，我感到非常、非常開心，能有這樣的結果太驚人了。」他早在2023年9月就曾公開自己接受免疫療法，並已維持12個月的緩解期。如今確認體內無癌，讓外界為之振奮。

歷經生死關頭，山姆尼爾也坦言自己對死亡並不感到恐懼。他曾在節目中表示，確診罕見的「血管免疫母細胞性T細胞淋巴瘤」（屬於非何杰金氏淋巴瘤）後，「我一點也不害怕死亡，這從一開始就沒有困擾過我，但我會覺得有點不甘心。」

出生於北愛爾蘭、在紐西蘭長大的山姆尼爾，1993年憑「侏羅紀公園」中「葛蘭博士」一角走紅，演藝生涯橫跨超過50年，代表作品包括「鋼琴師與她的情人」、「動物管理員」以及影集「浴血黑幫」等，戲路多元。在私生活方面，他與化妝師妻子渡邊典子（Noriko Watanabe）育有一子一女，兩人婚姻維持近30年，最終於2017年離婚。

備用 山姆尼爾以「侏羅紀公園」廣為人知。（圖／UIP提供）
備用 山姆尼爾以「侏羅紀公園」廣為人知。（圖／UIP提供）

癌細胞 癌症 澳洲

上一則

72歲羅大佑登上紐約卡內基 「綠島小夜曲」憶父：有幸福感

下一則

金莎腰腹隆起好孕到？本人回應：是浮腫啦

延伸閱讀

田蕊妮曝癌症復發 甜讚杜汶澤陪診：最好的老公

田蕊妮曝癌症復發 甜讚杜汶澤陪診：最好的老公
加州乳癌婦選擇安樂死 女兒掙扎吐心路歷程：這太難了

加州乳癌婦選擇安樂死 女兒掙扎吐心路歷程：這太難了
以色列總理證實「罹癌」已接受治療 延遲公布為防伊朗炒作

以色列總理證實「罹癌」已接受治療 延遲公布為防伊朗炒作
挺過白血病 沈玉琳：活下去最大動力「不讓妻女拿著我的錢改嫁」

挺過白血病 沈玉琳：活下去最大動力「不讓妻女拿著我的錢改嫁」

熱門新聞

鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
蘇明明(左)、石峰(右)在「臥龍好歲月」中將「老去」演繹成最安靜也最華麗的謝幕。（圖／大愛電視提供）

84歲石峰「臥病在床」演到睡著打呼 蘇明明：拍他3次才醒

2026-04-20 02:11
張勝豐藉著新書整理出過往嫩照。圖／張勝豐提供

王心凌、林志玲、曾馨瑩全出動 天后推手爆演藝圈內幕

2026-04-21 13:45
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45

超人氣

更多 >
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業
社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服

社會主義名媛滿身奢侈品 嫌棄防長太太穿Shein 42元禮服
這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算

這9項物品 為何在亞馬遜購買比好市多划算