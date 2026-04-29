「侏羅紀」山姆尼爾化療無效 改用38萬美元新療法抗癌成功

山姆尼爾成功戰勝癌症病魔。（路透資料照片）

曾演出「侏羅紀公園」的資深男星山姆尼爾（Sam Neill）傳出振奮人心的好消息，他近日親自證實，歷經先進治療後，體內已無癌細胞 ，成功對抗病魔。

現年78歲的山姆尼爾，2022年在宣傳「侏羅紀世界：統霸天下」（Jurassic World: Dominion 期間，被診斷出第3期血癌。近日接受訪問時，他坦言當時化療失效，一度陷入絕境，「我當時不知所措，看起來就像快撐不下去了，情況顯然不太理想。」所幸，他後來接受了先進的嵌合抗原受體T細胞療法（CAR-T），這項療法在英國平均每位患者費用高達28萬英鎊(約37.86萬美元)，透過改造患者自身的T細胞來攻擊癌細胞，效果顯著。

山姆尼爾接受澳洲 「7 News」訪問時興奮表示：「我剛做完掃描，體內已經沒有癌症 了，這真的非常不可思議，我感到非常、非常開心，能有這樣的結果太驚人了。」他早在2023年9月就曾公開自己接受免疫療法，並已維持12個月的緩解期。如今確認體內無癌，讓外界為之振奮。

歷經生死關頭，山姆尼爾也坦言自己對死亡並不感到恐懼。他曾在節目中表示，確診罕見的「血管免疫母細胞性T細胞淋巴瘤」（屬於非何杰金氏淋巴瘤）後，「我一點也不害怕死亡，這從一開始就沒有困擾過我，但我會覺得有點不甘心。」

出生於北愛爾蘭、在紐西蘭長大的山姆尼爾，1993年憑「侏羅紀公園」中「葛蘭博士」一角走紅，演藝生涯橫跨超過50年，代表作品包括「鋼琴師與她的情人」、「動物管理員」以及影集「浴血黑幫」等，戲路多元。在私生活方面，他與化妝師妻子渡邊典子（Noriko Watanabe）育有一子一女，兩人婚姻維持近30年，最終於2017年離婚。