賈斯汀酒駕脫序行徑惹怒愛妻 潔西卡貝兒喊再犯就離婚

賈斯汀(右)和傑西卡貝兒(左)的14年婚姻亮紅燈。（路透資料照片）

好萊塢 明星夫妻檔潔西卡貝兒（Jessica Biel）與賈斯汀（Justin Timberlake）婚姻傳出亮紅燈。外媒報導，賈斯汀先前因酒駕被捕後，讓妻子忍無可忍，已對他下達最後通牒，若再不改變行為，婚姻恐將走向終點。

賈斯汀的爭議行為在2024年6月酒駕事件中曝光。今年3月公開的警方隨身攝影機畫面顯示，他當時在紐約薩格港（Sag Harbor）因未依規定停車及危險駕駛遭攔查，警方發現他身上有酒味、步伐不穩、語氣含糊且眼神渙散。現場酒測未過後遭上銬逮捕，他一度向警方求情，希望因其名人身分免於被捕，但未獲同意。此案後續以認罪協商結案，法官裁定他需支付500美元罰金、260美元附加費，並完成25小時社區服務。

據「每日郵報」引述消息人士指出，現年44歲的潔西卡對丈夫近來的脫序行為感到厭倦，已要求45歲的賈斯汀「好好整頓生活」，否則將選擇離開。知情人士更直言，只要他再犯一次錯誤，潔西卡就會「果斷結束這段婚姻」。

兩人結婚14年，育有11歲長子Silas與4歲幼子Phinneas。不過消息人士透露，賈斯汀雖然去年夏天結束世界巡演，卻仍經常不在家，讓潔西卡獨自承擔照顧孩子的責任，「她幾乎撐不下去了，也厭倦在公眾面前被拖累與難堪」。

另有知情人士指出，賈斯汀一向愛玩、喜歡社交，從過去「超級男孩」（NSYNC）時期就習慣手不離酒，無論是在巡演或經營餐廳時都樂於享受派對生活。據稱兩人當年論及婚嫁時，潔西卡就曾要求他收斂，否則不會結婚。消息人士補充，儘管兩人曾共同經歷許多人生低潮，感情一度更加緊密，但潔西卡如今坦言，當兩人分開時，她常常不知道賈斯汀的行蹤與狀態。