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六人行播畢逾20年 麗莎庫卓：6主角仍年收2000萬美元

編譯莊瑞萌／綜合報導
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麗莎庫卓透露，「六人行」六位主角至今每年仍能領取高達2000萬元的重播權利金。（...
麗莎庫卓透露，「六人行」六位主角至今每年仍能領取高達2000萬元的重播權利金。（歐新社資料照片）

經典影集「六人行」(Friends)播映完結逾20年，在劇中飾演菲比的麗莎庫卓(Lisa Kudrow)近日受訪透露，六位主角至今每年仍能領取高達2000萬元的重播權利金。她也回憶起與已故影星馬修派瑞(Matthew Perry)的情誼，並坦言光鮮亮麗的螢光幕後，其實隱藏著編劇室辱罵與性別歧視等不為人知的一面。

根據八卦新聞Page Six報導，這位艾美獎得主稍早接受「倫敦時報」(Times of London)專訪時，大方分享這項驚人的收入數字。從1994年至2004年的10季中，麗莎庫卓成功形塑性格古靈精怪但心地善良的菲比(Phoebe Buffay)。

現年62歲的她分享道，在搭檔馬修派瑞於2023年不幸離世後，她重新溫習這部經典作品，「馬修去世後，我再次觀看這部戲，」她表示 ，「以前我只會看到自己做錯或可以做得更好的地方，但這一次，我才真正體會到這部作品有多麼精采。」她還進一步讚許馬修派瑞在劇中飾演毒舌又風趣的錢德(Chandler Bing)簡直是「天才發揮」，他的演技超越了所有成員。

雖然「六人行」展現了年輕一代或許未曾體驗過的單純，但麗莎庫卓也揭露幕後不為人知的「黑暗面」。儘管六位主要演員在現實生活中是好友並在第9與10季創下每集100萬元的天價片酬，但與編劇群之間常有衝突。麗莎庫卓解釋說，由於該劇是在400名現場觀眾面前錄製，若演員沒處理好台詞或反應不夠理想，編劇常會私下以粗話辱罵演員，甚至使用歧視性字眼。

她更爆料，當時編劇室大多由男性主導，這些人常熬夜討論對同劇女星珍妮佛安妮絲頓(Jennifer Aniston)與寇特妮考克絲(Courteney Cox)的性幻想。面對當年的高壓環境，麗莎庫卓表示，她當時的態度是，「隨便他們在背後怎麼說，只要我不聽見就沒關係。」

儘管爆出上述醜聞，她強調自己永遠不會說這部戲的壞話，因為20多年後回頭看，「六人行」依然是難得一見的傑作。

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