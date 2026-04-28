我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

他在好市多冷凍櫃挖寶到新品蛋糕 口感濕潤吃得到水果

78歲男星血癌化療無效 砸重金改新療法抗癌成功

「侏羅紀公園」78歲男星血癌化療無效 砸重金改新療法抗癌成功

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
山姆尼爾成功戰勝癌症病魔。（路透）
山姆尼爾成功戰勝癌症病魔。（路透）

曾演出「侏羅紀公園」的資深男星山姆尼爾（Sam Neill）傳出振奮人心的好消息，他近日親自證實，歷經先進治療後，體內已無癌細胞，成功對抗病魔。

現年78歲的山姆尼爾，2022年在宣傳「侏羅紀世界：統霸天下」期間，被診斷出第3期血癌。近日接受訪問時，他坦言當時化療失效，一度陷入絕境，「我當時不知所措，看起來就像快撐不下去了，情況顯然不太理想。」所幸，他後來接受了先進的嵌合抗原受體T細胞療法（CAR-T），這項療法在英國平均每位患者費用高達28萬英鎊(約37萬美元)，透過改造患者自身的T細胞來攻擊癌細胞，效果顯著。

山姆尼爾接受澳洲「7 News」訪問時興奮表示：「我剛做完掃描，體內已經沒有癌症了，這真的非常不可思議，我感到非常、非常開心，能有這樣的結果太驚人了。」他早在2023年9月就曾公開自己接受免疫療法，並已維持12個月的緩解期。如今確認體內無癌，讓外界為之振奮。

歷經生死關頭，山姆尼爾也坦言自己對死亡並不感到恐懼。他曾在節目中表示，確診罕見的「血管免疫母細胞性T細胞淋巴瘤」（屬於非何杰金氏淋巴瘤）後，「我一點也不害怕死亡，這從一開始就沒有困擾過我，但我會覺得有點不甘心。」

出生於北愛爾蘭、在紐西蘭長大的山姆尼爾，1993年憑「侏羅紀公園」中「葛蘭博士」一角走紅，演藝生涯橫跨超過50年，代表作品包括「鋼琴師與她的情人」、「動物管理員」以及影集「浴血黑幫」等，戲路多元。在私生活方面，他與化妝師妻子渡邊典子（Noriko Watanabe）育有一子一女，兩人婚姻維持近30年，最終於2017年離婚。

癌細胞 癌症

上一則

粿王不倫戀認賠百萬 他指避免鹹濕對話曝光「判決內容可能會很乾淨」

延伸閱讀

加州乳癌婦選擇安樂死 女兒掙扎吐心路歷程：這太難了

加州乳癌婦選擇安樂死 女兒掙扎吐心路歷程：這太難了
田蕊妮曝癌症復發 甜讚杜汶澤陪診：最好的老公

田蕊妮曝癌症復發 甜讚杜汶澤陪診：最好的老公
以色列總理證實「罹癌」已接受治療 延遲公布為防伊朗炒作

以色列總理證實「罹癌」已接受治療 延遲公布為防伊朗炒作
嚴重喘促、惡性胸水…婦卵巢癌晚期 組合標靶助重生

嚴重喘促、惡性胸水…婦卵巢癌晚期 組合標靶助重生

熱門新聞

鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
江圖因心臟病過世，享壽89歲。(摘自微博)

香港資深藝人驚傳心臟病逝 感情精采卻終身未婚

2026-04-15 21:54
蘇明明(左)、石峰(右)在「臥龍好歲月」中將「老去」演繹成最安靜也最華麗的謝幕。（圖／大愛電視提供）

84歲石峰「臥病在床」演到睡著打呼 蘇明明：拍他3次才醒

2026-04-20 02:11
張勝豐藉著新書整理出過往嫩照。圖／張勝豐提供

王心凌、林志玲、曾馨瑩全出動 天后推手爆演藝圈內幕

2026-04-21 13:45
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45

超人氣

更多 >
伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國
國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽

國務院新規…這兩個問題答「是」拒發美簽
洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯

洗完要開蓋嗎？洗衣機5習慣拒絕黴菌纏身 最後一個很多人犯錯
白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」

白宮記協晚宴槍擊驚魂 她拿走桌上整瓶酒…挨批「低級」
華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業

華裔夫婦被親戚跟蹤追殺？女兒剛上大學 兒子準備畢業