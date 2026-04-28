泰勒絲防堵AI深偽 學馬修麥康納註冊聲音、肖像商標

泰勒絲（見圖）向智慧財產主管機關申請將自己的聲音註冊為商標；馬修麥康納也曾提出類似申請。（路透資料照片）

在人工智慧（AI）生成內容如雨後春筍冒出之際，美國流行樂天后泰勒絲 向美國智慧財產主管機關申請將自己的聲音註冊為商標，影帝馬修麥康納先前也曾採取類似舉措。

中央社綜合法新社和路透報導，泰勒絲（Taylor Swift）向美國專利商標局（USPTO）提交兩段錄音，每段皆以「嘿，我是泰勒絲」開頭，並宣告她最新專輯「星夢人生」（The Life of a Showgirl）已於去年10月初正式發行。

除了聲音外，泰勒絲本月24日也向USPTO提交一張照片，用於保護自己在舞台上身穿招牌閃亮緊身衣、手持粉紅色吉他的經典形象。

泰勒絲的照片和聲音已出現在大量AI生成的深偽內容中，包括不實廣告、虛假政治背書與露骨影像等。

最早於個人部落格公開此消息的商標律師格本（Josh Gerben）說，此舉「正是為了保護泰勒絲免受AI帶來的威脅，儘管現有的『個人公開權法』對未經授權使用名人肖像提供了某些保護，但申請商標註冊將能提供更多一層保護」。

他說：「過去歌手主要依靠著作權法保護音樂著作，但AI技術如今能在不複製原始錄音的情況下，生成模仿藝人聲音的全新內容，形成法律空白，而商標制度或許能補上這個缺口。」

在此之前，奧斯卡影帝、美國男星馬修麥康納（Matthew McConaughey）也曾向USPTO提出類似申請，以防止AI模型在未經授權情況下使用他的聲音。 泰勒絲向智慧財產主管機關申請將自己的聲音註冊為商標；馬修麥康納（見圖）也曾提出類似申請。（路透資料照片）

根據USPTO資料庫，登錄內容包括馬修麥康納個人多段影片片段與音訊錄音。

馬修麥康納1月接受「華爾街日報」訪問時說：「我們希望在AI世界中，為所有權畫定清晰界限，讓授權與署名成為業界常態。」

隨著AI模型日益進步，如今只需要一小段參考音訊，系統就能在數秒內生成特定角色的聲音，因此有愈來愈多演藝人員對生成式AI不受控地使用其影像表達憂心。

美國已有多州通過法案禁止這類使用，但多數法律主要針對惡意或商業剝削，其中只有少數法案提供較廣泛的保障，最具代表性的是2024年由田納西州議會通過的「確保肖像、聲音和圖像安全法案」（Ensuring Likeness Voice and Image Security Act），簡稱貓王法案（ELVIS Act）。

目前真正透過司法途徑主張權益的演藝人員仍不多，最知名案例之一是女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）2023年控告AI應用程式Lisa AI，指其未經授權打造與她相似的AI虛擬分身，並用於廣告宣傳。