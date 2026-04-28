泰勒絲防堵AI深偽 學馬修麥康納註冊聲音、肖像商標
在人工智慧（AI）生成內容如雨後春筍冒出之際，美國流行樂天后泰勒絲向美國智慧財產主管機關申請將自己的聲音註冊為商標，影帝馬修麥康納先前也曾採取類似舉措。
中央社綜合法新社和路透報導，泰勒絲（Taylor Swift）向美國專利商標局（USPTO）提交兩段錄音，每段皆以「嘿，我是泰勒絲」開頭，並宣告她最新專輯「星夢人生」（The Life of a Showgirl）已於去年10月初正式發行。
除了聲音外，泰勒絲本月24日也向USPTO提交一張照片，用於保護自己在舞台上身穿招牌閃亮緊身衣、手持粉紅色吉他的經典形象。
泰勒絲的照片和聲音已出現在大量AI生成的深偽內容中，包括不實廣告、虛假政治背書與露骨影像等。
最早於個人部落格公開此消息的商標律師格本（Josh Gerben）說，此舉「正是為了保護泰勒絲免受AI帶來的威脅，儘管現有的『個人公開權法』對未經授權使用名人肖像提供了某些保護，但申請商標註冊將能提供更多一層保護」。
他說：「過去歌手主要依靠著作權法保護音樂著作，但AI技術如今能在不複製原始錄音的情況下，生成模仿藝人聲音的全新內容，形成法律空白，而商標制度或許能補上這個缺口。」
在此之前，奧斯卡影帝、美國男星馬修麥康納（Matthew McConaughey）也曾向USPTO提出類似申請，以防止AI模型在未經授權情況下使用他的聲音。
根據USPTO資料庫，登錄內容包括馬修麥康納個人多段影片片段與音訊錄音。
馬修麥康納1月接受「華爾街日報」訪問時說：「我們希望在AI世界中，為所有權畫定清晰界限，讓授權與署名成為業界常態。」
隨著AI模型日益進步，如今只需要一小段參考音訊，系統就能在數秒內生成特定角色的聲音，因此有愈來愈多演藝人員對生成式AI不受控地使用其影像表達憂心。
美國已有多州通過法案禁止這類使用，但多數法律主要針對惡意或商業剝削，其中只有少數法案提供較廣泛的保障，最具代表性的是2024年由田納西州議會通過的「確保肖像、聲音和圖像安全法案」（Ensuring Likeness Voice and Image Security Act），簡稱貓王法案（ELVIS Act）。
目前真正透過司法途徑主張權益的演藝人員仍不多，最知名案例之一是女星史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）2023年控告AI應用程式Lisa AI，指其未經授權打造與她相似的AI虛擬分身，並用於廣告宣傳。
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