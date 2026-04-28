我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5億豪華遊艇成功闖過荷莫茲海峽 幕後船主來頭不小

伊朗儲油槽最多再撐22天 擬用1招突破美封鎖、送油到中國

「與狼共舞」原民演員涉性侵多女 判無期徒刑

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

原住民演員霍斯(Nathan Chasing Horse)27日被內華達州法官判處無期徒刑，罪名是性侵多名原民女性，曾參演奧斯卡獲獎電影「與狼共舞」(Dances With Wolves)的霍斯必須服刑滿37年後才可申請假釋，而他矢口否認所有指控。

美聯社報導，49歲的霍斯生於南達科他州羅斯巴德保留區(Rosebud Reservation)，屬拉科塔族(Lakota)枝葉底下的西坎古蘇族(Sicangu Sioux)。

霍斯在好萊塢資深影星凱文科斯納(Kevin Costner)執導的「與狼共舞」電影中，飾演年輕的蘇族成員「笑口常開」(Smiles a Lot，暫譯)角色；走紅後的他行遍各地印第安保留區，以拉科塔族巫醫的身分主持部落聚會與治療儀式，在原民族群中凝聚聲望。

內華達州檢察官在審判期間，指控霍斯在長達近20年的時間裡，濫用巫醫的身分性侵原民女性，其中不乏未成年少女。

地區助理檢察官畢安卡‧普奇(Bianca Pucci)告訴陪審團，霍斯「編織一張綿延數十年的虐待之網」，迫誘多名女性。

陪審團聽取三名挺身而出的女性受害者證詞後，裁定霍斯的13項罪名成立，大部分涉及對三名女性的性侵行為，部分指控則獲判無罪。

刑期宣判當天，多名被害人及其家屬在法庭上宣讀陳述書。

被害人科雷娜‧萊昂-拉克魯瓦(Corena Leone-LaCroix)自述14歲時遭性侵，她在庭上哽咽地說：「女孩原本該擁有的人生，永遠被剝奪，青春、童年、初吻、初體驗，以及我從未參加的畢業典禮，這一切都無法挽回。」

普奇陳述，霍斯曾告訴年僅14歲的萊昂-拉克魯瓦，「亡靈希望她獻出童貞以拯救癌母」，事後更以「若告訴任何人，母親就會死」的說法威脅，性侵行為持續多年。

被害人的母親也出庭作證，譴責霍斯不僅辜負她們對神聖傳統的信任，更讓她們的信仰蒙上陰影受重創。

法官彼得森(Jessica Peterson)宣判前表示，面對鐵證如山，霍斯仍矢口否認，令她倍感震驚。彼得森斥責霍斯：「你利用這些女性的信任和她們的信仰，操縱她們以滿足自己的私欲。」

宣判結束後，旁聽席上逾十名人士當場鼓掌。

霍斯身穿囚服，在被害人宣讀陳述書時全程目視前方，隨後被押離法庭時保持沉默，僅在庭上向法官表示：「這是一宗司法不公的案件。」

好萊塢 內華達州

上一則

強拆CP？李昀銳、孟子義綜藝合體「裝不熟」 網轟過河拆橋

下一則

被蒸汽眼罩咬？ 楊冪意外燙傷「險毀容」

延伸閱讀

大反轉 洛加大狼醫承認13項性侵 曾有5000病患稱受害

大反轉 洛加大狼醫承認13項性侵 曾有5000病患稱受害
涉性侵 屋崙神父被判賠1600萬元 為近年類似訴訟案判例里程碑

涉性侵 屋崙神父被判賠1600萬元 為近年類似訴訟案判例里程碑

中留德碩士生向色情犯罪群學技巧 迷姦女友還拍片炫耀

中留德碩士生向色情犯罪群學技巧 迷姦女友還拍片炫耀
「藝考圈房思琪案」開庭 20女受害 淫魔妻被控是幫兇

「藝考圈房思琪案」開庭 20女受害 淫魔妻被控是幫兇

熱門新聞

鍾欣怡過44歲生日。（取材自臉書）

孩子錄取美名校暑期班 台女星來美陪讀…放棄等10年的戲劇回歸

2026-04-19 23:55
張柏芝和謝霆鋒有過一段婚姻，但在2011年分道揚鑣。(摘自微博)

張柏芝、謝霆鋒驚傳「世紀大復合」？ 他一動作護真愛

2026-04-20 23:12
女星Christine Michalsky勇敢揭發被醫護人員性侵。（取材自Instagram）

女星叫救護車慘遭性侵 畫面曝光網瘋傳 兇手不是正式救護人員

2026-04-10 01:30
蘇明明(左)、石峰(右)在「臥龍好歲月」中將「老去」演繹成最安靜也最華麗的謝幕。（圖／大愛電視提供）

84歲石峰「臥病在床」演到睡著打呼 蘇明明：拍他3次才醒

2026-04-20 02:11
清野咲拍A片被同學告密給學校。圖／摘自IG

21歲芭蕾舞者拍成人片 遭同學告密被退學 爸媽得知大崩潰

2026-04-04 08:45
張勝豐藉著新書整理出過往嫩照。圖／張勝豐提供

王心凌、林志玲、曾馨瑩全出動 天后推手爆演藝圈內幕

2026-04-21 13:45

超人氣

更多 >
好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」

好市多最佳麵包是這款 華人越吃越上癮「健康又美味」
加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」

加州男深圳實現美國夢 生活開支僅原來1/4「處處驚喜」
白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門

白宮記協晚宴槍響／坐川普旁華裔女跪爬逃命 身分被揭：出生廈門
影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因

影／川普遇槍擊「他老神在在吃沙拉」 畫面曝光爆紅 受訪揭不躲原因
「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉

「預言」梅蘭妮亞有「寡婦」般的光彩…他挨轟要求道歉