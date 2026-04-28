「與狼共舞」原民演員涉性侵多女 判無期徒刑

原住民演員霍斯(Nathan Chasing Horse)27日被內華達州 法官判處無期徒刑，罪名是性侵多名原民女性，曾參演奧斯卡獲獎電影「與狼共舞」(Dances With Wolves)的霍斯必須服刑滿37年後才可申請假釋，而他矢口否認所有指控。

美聯社報導，49歲的霍斯生於南達科他州羅斯巴德保留區(Rosebud Reservation)，屬拉科塔族(Lakota)枝葉底下的西坎古蘇族(Sicangu Sioux)。

霍斯在好萊塢 資深影星凱文科斯納(Kevin Costner)執導的「與狼共舞」電影中，飾演年輕的蘇族成員「笑口常開」(Smiles a Lot，暫譯)角色；走紅後的他行遍各地印第安保留區，以拉科塔族巫醫的身分主持部落聚會與治療儀式，在原民族群中凝聚聲望。

內華達州檢察官在審判期間，指控霍斯在長達近20年的時間裡，濫用巫醫的身分性侵原民女性，其中不乏未成年少女。

地區助理檢察官畢安卡‧普奇(Bianca Pucci)告訴陪審團，霍斯「編織一張綿延數十年的虐待之網」，迫誘多名女性。

陪審團聽取三名挺身而出的女性受害者證詞後，裁定霍斯的13項罪名成立，大部分涉及對三名女性的性侵行為，部分指控則獲判無罪。

刑期宣判當天，多名被害人及其家屬在法庭上宣讀陳述書。

被害人科雷娜‧萊昂-拉克魯瓦(Corena Leone-LaCroix)自述14歲時遭性侵，她在庭上哽咽地說：「女孩原本該擁有的人生，永遠被剝奪，青春、童年、初吻、初體驗，以及我從未參加的畢業典禮，這一切都無法挽回。」

普奇陳述，霍斯曾告訴年僅14歲的萊昂-拉克魯瓦，「亡靈希望她獻出童貞以拯救癌母」，事後更以「若告訴任何人，母親就會死」的說法威脅，性侵行為持續多年。

被害人的母親也出庭作證，譴責霍斯不僅辜負她們對神聖傳統的信任，更讓她們的信仰蒙上陰影受重創。

法官彼得森(Jessica Peterson)宣判前表示，面對鐵證如山，霍斯仍矢口否認，令她倍感震驚。彼得森斥責霍斯：「你利用這些女性的信任和她們的信仰，操縱她們以滿足自己的私欲。」

宣判結束後，旁聽席上逾十名人士當場鼓掌。

霍斯身穿囚服，在被害人宣讀陳述書時全程目視前方，隨後被押離法庭時保持沉默，僅在庭上向法官表示：「這是一宗司法不公的案件。」