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首度訪台 美國再生搖滾打擊樂團「極限節奏秀」水桶、回收物全上場

記者陳穎／即時報導
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美國再生搖滾打擊樂團將首度訪台。（寬宏藝術提供）
美國再生搖滾打擊樂團將首度訪台。（寬宏藝術提供）

充滿互動性與爆發力的美國再生搖滾打擊樂團 Recycled Percussion 將於今年首度訪台，在7月31日至8月2日登上臺北表演藝術中心大劇院，帶來結合音樂、喜劇與極限表演的震撼演出。以「Junk Rock（垃圾搖滾）」為核心風格，樂團將日常生活中隨處可見的物件轉化為樂器，透過節奏與創意，打造顛覆感官的打擊演出。

不同於傳統打擊樂形式，再生搖滾打擊樂團Recycled Percussion 以鼓棒敲擊水桶、鐵桶、電動工具等各式物件，透過精密的節奏設計與動作編排，層層堆疊出豐富且立體的聲響結構。隨著節奏推進，演出在速度與力度之間流暢轉換，展現高度控制力與舞台張力；同時融合幽默橋段與觀眾互動設計，讓觀眾不只是觀看，在不知不覺中跟隨節奏，沉浸於充滿能量與節拍律動的現場氛圍之中。

來自於新罕布夏州，成立於1995年的再生搖滾打擊樂團Recycled Percussion，由創辦人賈斯丁．史班瑟領軍，發展出獨樹一幟的「Junk Ruck垃圾搖滾」表演形式，將日常被忽視的回收物件轉化為節奏語言。從工業器材到生活器皿，皆能化為高張力的打擊聲響，打造高能量的搖滾舞台。自地方表演團體起步，逐步躍升為國際巡演級娛樂品牌，足跡遍及全球超過45個國家，累積逾8,000場演出紀錄。

2009年登上「美國達人秀」後聲名大噪，再生搖滾打擊樂團Recycled Percussion 一舉成為節目史上最具代表性的表演團體之一。其後持續活躍於國際舞台，並受邀登上「今日秀」及拉丁葛萊美獎等重要節目與典禮，更登上「USA Today」封面，屢獲「年度最佳表演團體」的殊榮。自2010年起進駐拉斯維加斯長期駐演，成功站穩全球娛樂重鎮地位，進一步鞏固其國際地位。

若以節奏劇場經典 STOMP 為參照，再生搖滾打擊樂團Recycled Percussion 則進一步將打擊表演推向更具娛樂性的維度—以搖滾演唱會般的能量釋放，結合燈光、特技與即興元素，大幅提升觀眾互動參與。演出不僅止於節奏展現，更是一場融合視覺、聽覺與情緒的沉浸式感官體驗，堪稱「超越劇場框架的搖滾級打擊風暴」。

此次訪台，Recycled Percussion 將集結歷年最具代表性的精華段落，從垃圾桶、水槽到梯子與工業器材，全面轉化為節奏的延伸，釋放最原始且直接的音樂能量。當節奏響起，不只是舞台被點燃，更將喚醒觀眾內心的搖滾本能——一場不容錯過的極限節奏體驗，即將席捲全場。2026年7月31日到8月2日於台北表演藝術中心演出5場，購票請洽寬宏售票系統。

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