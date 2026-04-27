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「凡夫俗妻妙寶貝」女星雅柏蓋特 多發性硬化症惡化 星友關切

編譯俞仲慈／綜合報導
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克麗絲汀娜雅柏蓋特罹患多發性硬化症，近日因病狀嚴重住院治療。（路透資料照片）
克麗絲汀娜雅柏蓋特罹患多發性硬化症，近日因病狀嚴重住院治療。（路透資料照片）

好萊塢女星克麗絲汀娜雅柏蓋特(Christina Applegate) 2021年被診斷出罹患多發性硬化症，不料上個月底因病狀嚴重，在洛杉磯住院治療，引發昔日劇組影星與粉絲的關切。

紐約郵報報導，曾與雅柏蓋特合作過的演員，包括艾德奧尼爾(Ed O'Neill)、凱蒂薩加爾(Katey Sagal)、琳達卡迪林尼(Linda Cardellini)、威爾法洛(Will Ferrell)與珍史瑪特(Jean Smart)等人，得知她住院消息後，紛紛表達慰問之意。

一位知情人士日前接受每日郵報(Daily Mail)採訪時透露：「大家不認為她會就此離世，她現在還沒有生命危險，但大家想要確保彼此之間沒有留下遺憾。」

尤其在喜劇影集「凡夫俗妻妙寶貝」(Married... with Children)與雅柏蓋特合作演出父女檔的奧尼爾更是憂心忡忡，知情人士強調：「自從他們合作拍戲以來，一直保持聯繫，而且關係非常、非常親密。」並補充道：「他一聽到她住院的消息，立即傳簡訊給她，詢問是否需要幫忙，並告訴她，他愛她，無論她需要什麼，他都會在她身邊。」

這位知情人士還透露：「顯然她尚未到病危程度，我想應該不是，但她的情況不太好，什麼事都可能發生。」並情調：「奧尼爾不忍心見到她受苦，這讓他非常難過，所以他會盡一切可能幫助她，他就像她的家人一樣。」

另外雅柏蓋特經紀人公布聲明指出：「關於她是否住院或接受何種治療，無可奉告。」並強調：「她長期以來一直罹患多種複雜疾病，但她始終坦誠談論病情，這一點充分展現在她的回憶錄與播客節目中。」

至於雅柏蓋特本人隨後透過Instagram更新個人狀況回應粉絲的關懷：「感謝大家的關心和祝福，健康問題長期困擾著我，但我很堅強，而且一天比一天更好。」並強調：「我需要一些時間以便專注於個人健康，但很快就會回來與大家分享。」

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