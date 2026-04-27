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曾揭遭網暴10年… 梅根轉發星座運勢 暗示最苦7年已過

編譯俞仲慈／綜合報導
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梅根曾公開宣稱，十年來每天都遭受霸凌和攻擊。（美聯社）
梅根曾公開宣稱，十年來每天都遭受霸凌和攻擊。（美聯社）

薩塞克斯公爵(Duchess of Sussex)夫婦、也就是哈利王子(Prince Harry)與梅根(Meghan Markle)辭去王室成員職務、移居美國以來，行事作風屢屢引發爭議，最近梅根透過社群平台暗示人生「最艱苦七年」已經過去，引發網友關注。

據八卦新聞Page Six報導，44歲的梅根轉發Instagram帳號Astrology Is For Everyone一則星座運勢貼文指出：「金牛座、獅子座、天蠍座和水瓶座將在4月25日結束人生最艱難的七年。」同時還轉發Instagram帳號「spiritdaughter」另一則獅子座運勢解說：「你的自信心遭受原本不該遭受的打擊，開始質疑自己的創作方向、焦點與自我價值。」接著貼文意味深長強調：「4月25日壓力會減輕，你會獲得一處空間，可以自由自在地生活、無需為之奮鬥。」

梅根刻意轉發兩篇星座運勢貼文，顯然是身為獅子座的她心有戚戚焉，本月初，她與丈夫哈利王子前往澳洲訪問，在參訪青少年心理健康組織Batyr時，公開宣稱：「十年來我每天都遭受霸凌和攻擊。」並強調自己：「是全世界被網路霸凌最嚴重的人。」

梅根向在場年輕學子分享個人處理社群仇恨與網路霸凌的經驗之餘，還直言不諱指出：「價值數十億元的社群平台，完全建立在以殘酷手段爭取點閱率的基礎之上，這種情況不會改變。」

今年3月，Netflix宣布終止與梅根自創生活品牌As Ever的合作關係，業內知情人士向Page Six獨家透露：「她的(兩季真人秀)節目沒有繼續播出，所以合作下去毫無意義。」

不過梅根仍堅持發展個人事業，上周推出售價高達64元的蠟燭，由於產品靈感來自於6歲的亞契王子(Prince Archie)和4歲的莉莉貝公主(Princess Lilibet)而遭到外界抨擊，英國王室也質疑有濫用頭銜之虞，並強調已故伊麗莎白女王(Queen Elizabeth II)從未想過讓薩塞克斯公爵一家利用殿下(HRH，Her/His Royal Highness)頭銜牟利。

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