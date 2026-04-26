移居英國夢碎…身價28億碧昂絲傳轉戰法國 要買酒莊城堡

碧昂絲(右)和Jay-Z(左)身家高達28億美元。(美聯社)

流行天后碧昂絲 (Beyoncé)與丈夫Jay-Z傳出正將置產目標轉向法國。外媒報導，這對身價高達28億美元的音樂界權勢夫妻，近期相中位於法國波爾多葡萄酒產區的一座16世紀豪華城堡。

先前有報導指出，這對夫妻曾考慮搬離洛杉磯 ，原因是當地去年遭野火重創，生活環境受到影響。兩人原本打算移居英國科茲窩(Cotswolds)，並計畫在當地一塊價值750萬英鎊(約1014.4萬美元)、占地58英畝(約1940坪)的土地上，興建一座擁有7間臥室的「壯觀鄉村莊園」。

不過，由於該地存在淹水風險，相關計畫最終被迫喊卡。

現年44歲的碧昂絲與56歲的Jay-Z，隨後將目光轉向法國這座城堡。該物業擁有10間臥室與8間浴室，空間寬敞，足以容納一家五口，包括14歲的女兒Blue Ivy，以及8歲的雙胞胎Rumi與Sir。

消息人士向「太陽報」透露，當地公告欄近日甚至出現招聘資訊，徵求具備服務VIP經驗的資深物業經理，並強調需具備「絕對保密」的專業操守。對此，「每日郵報」已向碧昂絲與Jay-Z的經紀團隊求證，但尚未獲得回應。

報導說，這對夫婦非常喜歡這個地區，他們2023年12月選擇當地為Jay-Z慶祝 54 歲生日。

一位消息人士告訴「太陽報」：「大家都在談論碧昂絲和Jay-Z搬到這個地區的事情。」「這一切都籠罩在祕密之中，當地企業和商戶被迫簽署保密協議，但卻成了人盡皆知的祕密。」