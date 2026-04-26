不敵腦瘤病魔 舊金山傳奇指揮家湯瑪斯81歲辭世

舊金山傳奇指揮家湯瑪斯辭世，享壽81歲。(美聯社)

舊金山 傳奇指揮家湯瑪斯(Michael Tilson Thomas，簡稱MTT)，這位在樂壇活躍半個世紀的頂尖指揮家，曾執棒水牛城、邁阿密、倫敦與舊金山等地的交響樂團，同時也是作曲家，於22日辭世，享壽81歲。

湯瑪斯於2021年被診斷罹患膠質母細胞瘤(glioblastoma multiforme)，為極具侵略性的腦癌，他接受腦瘤手術，術後重返樂壇。但在2025年2月，他宣布其腦瘤復發。舊金山交響樂團(San Francisco Symphony)為湯瑪斯舉辦一場特別音樂會，向他致敬，當時他親自指揮部分曲目，並邀請多年合作夥伴與門生艾布拉姆斯(Teddy Abrams)及奧特沃特(Edwin Outwater)共同執棒，湯瑪斯還說，「我非常高興能與舊金山交響樂團及合唱團一同慶祝我80歲生日。」沒想到，卻成為這名長期領軍舊金山樂壇的大師最後一次登台演出。

湯瑪斯曾獲得39項葛萊美 獎(Grammy Award)提名，最後獲得12項大獎。 2019年，他榮獲甘迺迪中心 榮譽獎(Kennedy Center Honors)。

在2004年接受美聯社採訪時，他談到古典音樂時說，「古典音樂旨在展現各種引人入勝、發人深省的元素，讓你在初次聆聽時就能感受到。」

湯瑪斯說，「古典辦樂本身就蘊含許多其他的祕密或視角，只有反覆聆聽，你才會逐漸意識到它們的存在。」

湯瑪斯於1944年12月21日出生於洛杉磯，他的家庭藝術氛圍濃厚。父親泰德(Ted)曾是紐約水星劇院公司(Mercury Theater Company)製片人，後來在洛杉磯從事電影與電視行業。母親羅伯塔(Roberta)是哥倫比亞影業(Columbia Pictures)研究主管。祖父母貝西(Bessie)與托馬舍夫斯基(Boris Thomashefsky)是美國意第緒語(American Yiddish)戲劇的先驅。