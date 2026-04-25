移居英國夢碎 碧昂絲夫妻身家28億美元 轉戰法國酒莊城堡

Jay-Z和碧昂絲身家高達28億美元。（美聯社）

流行天后碧昂絲 （Beyoncé）與丈夫Jay-Z傳出正將置產目標轉向法國。外媒報導，這對身價高達28億美元的音樂界權勢夫妻，近期相中位於法國波爾多葡萄酒產區的一座16世紀豪華城堡。

先前也有報導指出，這對夫妻曾考慮搬離洛杉磯 ，原因是當地去年遭野火重創，生活環境受到影響。兩人原本打算移居英國科茲窩（Cotswolds），並計畫在當地一塊價值750萬英鎊（約1014.4萬美元）的土地上興建一座擁有7間臥室的「壯觀鄉村莊園」。不過，由於該地存在淹水風險，相關計畫最終被迫喊卡。

現年44歲的碧昂絲與56歲的傑斯，隨後將目光轉向法國這座城堡。該物業擁有10間臥室與8間浴室，空間寬敞，足以容納一家五口，包括14歲的女兒Blue Ivy，以及8歲的雙胞胎Rumi與Sir。

消息人士向「太陽報」透露，當地公告欄近日甚至出現招聘資訊，徵求具備服務VIP經驗的資深物業經理，並強調需具備「絕對保密」的專業操守。對此，「每日郵報」已向碧昂絲與Jay-Z的經紀團隊求證，但尚未獲得回應。